Kendi hatasının faturasını gazeteciden çıkarmaya çalıştı: Eskişehir’de sınava geç kalan şahıs, muhabire saldırdı

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde KPSS sınav saatini kaçırarak okula geç kalan şahıs, kapıların kapanmasıyla birlikte büyük bir panik ve öfke yaşadı. Bu sırada sınav heyecanını ve geç kalan adayları görüntülemek için görev yapan İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirini fark eden şahıs, bir anda çılgına döndü. Kendi gecikmesinin faturasını basın mensubuna kesmeye çalışan öfkeli şahıs, çekim yapılmasına tepki göstererek muhabirin üzerine yürüdü. Görev başında bulunana gazeteciye fiziki saldırıda bulunan şahıs, hızını alamayarak ağza alınmayacak hakaretler savurdu.