İsrail'de seçime 3 gün kala Netanyahu karşıtları sokaklara döküldü

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İstanbul
24 Ekim Cumartesi günü Tel Aviv'deki Rehineler Meydanı'nda on binlerce hükümet karşıtı gösterici, İsrail bayrakları ve pankartları taşıyarak, 7 Ekim 2023 saldırılarıyla ilgili başarısızlıkları araştırmak üzere devlet komisyonu kurulmasını talep etti. Gösteri, İsrail'in 27 Ekim seçimlerinden üç gün önce düzenlendi ve Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetine yönelik eleştirileri de içeriyordu.