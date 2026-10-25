İsrail'de seçime 3 gün kala Netanyahu karşıtları sokaklara döküldü

24 Ekim Cumartesi günü Tel Aviv'deki Rehineler Meydanı'nda on binlerce hükümet karşıtı gösterici, İsrail bayrakları ve pankartları taşıyarak, 7 Ekim 2023 saldırılarıyla ilgili başarısızlıkları araştırmak üzere devlet komisyonu kurulmasını talep etti. Gösteri, İsrail'in 27 Ekim seçimlerinden üç gün önce düzenlendi ve Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetine yönelik eleştirileri de içeriyordu.