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Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 10:15
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 10:15

KPSS heyecanı başladı: 3 milyona yakın aday ter döküyor

ÖSYM tarafından düzenlenen 2026-KPSS Ortaöğretim sınavı başladı. Yaklaşık 3 milyon aday 130 dakika ter dökecek. Peki sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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KPSS heyecanı başladı: 3 milyona yakın aday ter döküyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 10:15
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 10:15

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () tarafından düzenlenen 2026- sınavı bugün saat 10.15’te başlayacak. Adaylara genel yetenek ve genel kültür testlerinden oluşan 120 soru yöneltilecek ve cevaplamaları için 130 dakika süre verilecek.

GEÇERLİLİK SÜRESİ İKİ YIL

ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre sınava, ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya sınavın geçerlilik süresi olan iki yıl içinde mezun olabilecek adaylar katılabilecek.

KPSS heyecanı başladı: 3 milyona yakın aday ter döküyor

Sınav için 254 merkezde, 9 bin 632 bina ve 167 bin 820 salon kullanılacak. Saat 10.15’te başlayacak sınav, 12.25’te sona erecek. Ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylara ise 30 dakika ilave süre tanınacak.

KPSS heyecanı başladı: 3 milyona yakın aday ter döküyor

SINAVDA HANGİ ALANLAR VAR?

Genel yetenek testi sözel ve sayısal bölümlerden oluşacak. Genel kültür testinde ise tarih, Türkiye coğrafyası, temel yurttaşlık bilgisi ile Türkiye ve dünyaya ilişkin genel, kültürel ve sosyoekonomik konular yer alacak.

KPSS heyecanı başladı: 3 milyona yakın aday ter döküyor

SONUÇLAR 19 KASIM'DA AÇIKLANACAK

Sınav sonuçları 19 Kasım’da açıklanacak. Sonuçlar, açıklandığı tarihten itibaren iki yıl geçerli olacak. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sonuçların geçerliliği, bir sonraki sınav sonuçları açıklanana kadar devam edecek.

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#ÖSYM
#kpss ortaöğretim
#Genel Kültür
#Genel Yetenek
#19 Kasım
#Eğitim
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