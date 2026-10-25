Gümüşte zirveden yüzde 55'lik düşüş

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İstanbul
Değerli metal piyasalarında satış baskısı artarken, ons gümüş 2026 yılında ilk kez 54 dolar seviyesinin altına geriledi.
Yılın başında 121 dolara kadar yükselen ons gümüş, 53,89 dolara gerileyerek zirve noktasından yüzde 55 uzaklaştı. İç piyasada ise gram gümüş 86,14 TL seviyesinden kapanış yaptı.
Küresel piyasalar 28 Ekim'deki Fed faiz kararına ve ABD enflasyon verilerine kilitlenirken, analistler teknik analizde 53,46 dolar desteğine işaret ediyor.
Son kapanış seansında küresel ve yerel piyasalarda gümüş fiyatlarında kaydedilen temel göstergeler şu şekilde gerçekleşti:
GÜMÜŞ PİYASASI VERİ KARTI (23 EKİM KAPANIS)
Altın fiyatlarının 4 bin dolar seviyesinin altına çekildiği haftada, gümüş üzerindeki satış baskısının derinleşmesinde öne çıkan küresel faktörler şunlardır:
Piyasa analistleri ve teknik göstergeler ışığında takip edilecek kritik fiyat seviyeleri şu şekilde sıralandı:
ONS GÜMÜŞ TEKNİK SEVİYELERİ
Gümüş fiyatlarının kısa vadeli yönünde ABD'den gelecek makroekonomik veriler belirleyici olacak:
Beklentilerin üzerinde gelebilecek enflasyon verilerinin sıkı para politikası beklentilerini artırarak gümüş üzerindeki baskıyı sürdürmesi, verilerin zayıf seyretmesi durumunda ise tepki alımlarının gündeme gelebileceği öngörülüyor.