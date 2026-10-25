Gümüşte zirveden yüzde 55'lik düşüş

Değerli metal piyasalarında satış baskısı artarken, ons gümüş 2026 yılında ilk kez 54 dolar seviyesinin altına geriledi.

Yılın başında 121 dolara kadar yükselen ons gümüş, 53,89 dolara gerileyerek zirve noktasından yüzde 55 uzaklaştı. İç piyasada ise gram gümüş 86,14 TL seviyesinden kapanış yaptı.

Küresel piyasalar 28 Ekim'deki Fed faiz kararına ve ABD enflasyon verilerine kilitlenirken, analistler teknik analizde 53,46 dolar desteğine işaret ediyor.

PİYASALARDA SON DURUM VE GÜNCEL VERİLER

Son kapanış seansında küresel ve yerel piyasalarda gümüş fiyatlarında kaydedilen temel göstergeler şu şekilde gerçekleşti:

GÜMÜŞ PİYASASI VERİ KARTI (23 EKİM KAPANIS)

Ons Gümüş (XAG/USD): 53,89 USD (-%1,27)

53,89 USD Gram Gümüş (XAG/TRY): 86,14 TL (-%1,37)

86,14 TL Gün İçi Ons Aralığı: 53,02 USD – 54,74 USD

53,02 USD – 54,74 USD Gün İçi Gram Aralığı: 84,54 TL – 87,53 TL

84,54 TL – 87,53 TL 2026 Zirve Fiyatı (Ocak): ~121 USD / Ons

~121 USD / Ons Zirveden Toplam Kayıp: ~%55,4

DÜŞÜŞÜ TETİKLEYEN KÜRESEL ETKENLER

Altın fiyatlarının 4 bin dolar seviyesinin altına çekildiği haftada, gümüş üzerindeki satış baskısının derinleşmesinde öne çıkan küresel faktörler şunlardır:

Enerji ve Tahvil Baskısı: Brent petrolün 116,72 dolar seviyesine yükselmesiyle tırmanan enflasyon endişeleri ve ABD tahvil getirilerinin yüksek seyretmesi değerli metaller üzerinde baskı oluşturuyor.

Pozisyon Azaltımları: Teknoloji hisselerindeki satışların ardından yatırımcıların likidite sağlamak amacıyla emtia pozisyonlarını kapatması gerilemeyi hızlandırdı.

TEKNİK SEVİYELER: DESTEK VE DİRENÇ NOKTALARI

Piyasa analistleri ve teknik göstergeler ışığında takip edilecek kritik fiyat seviyeleri şu şekilde sıralandı:

ONS GÜMÜŞ TEKNİK SEVİYELERİ

1. Direnç Seviyesi: 54,53 USD

54,53 USD 2. Direnç Seviyesi: 55,77 USD

55,77 USD 1. Destek Seviyesi: 53,46 USD

53,46 USD 2. Destek Seviyesi: 52,41 USD

52,41 USD Kritik Alt Destekler: 51,39 USD ve 50,00 USD

PİYASALARIN GÖZÜ 28 EKİM'DEKİ FED KARARINDA

Gümüş fiyatlarının kısa vadeli yönünde ABD'den gelecek makroekonomik veriler belirleyici olacak:

28 Ekim 2026: ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ve karar sonrası verilecek politika mesajları açıklanacak.

29 Ekim 2026: ABD Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) enflasyon verisi ile büyüme rakamları takip edilecek.

Beklentilerin üzerinde gelebilecek enflasyon verilerinin sıkı para politikası beklentilerini artırarak gümüş üzerindeki baskıyı sürdürmesi, verilerin zayıf seyretmesi durumunda ise tepki alımlarının gündeme gelebileceği öngörülüyor.