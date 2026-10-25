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Gündem
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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Baran Aksoy
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 09:48
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 10:06

İstanbul barajlarında son durum ne? Bir taraf zirve yaptı, diğer taraf alarm veriyor

İstanbul barajlarında doluluk oranı son yağışlarla birlikte yüzde 53 seviyesine ulaştı. Ancak barajlar arasındaki doluluk farklı oldukça dikkat çekti. İşte güncel İstanbul baraj doluluk oranları...

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Editor
 Baran Aksoy
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İstanbul barajlarında son durum ne? Bir taraf zirve yaptı, diğer taraf alarm veriyor
KAYNAK:
Baran Aksoy
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 09:48
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 10:06

Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin () açıkladığı son güncel verilere göre, megakente su sağlayan 10 ana barajın ortalama doluluk oranı yüzde 53,0 seviyesinde seyrediyor. 

HABERİN ÖZETİ

İstanbul barajlarında son durum ne? Bir taraf zirve yaptı, diğer taraf alarm veriyor

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
İstanbul'un baraj doluluk oranları, son sağanak yağışlarla birlikte ortalama %53,0 seviyesine ulaşırken, bazı barajlar rekor doluluğa ulaştı, bazıları ise alarm veriyor.
İstanbul'a su sağlayan 10 ana barajın ortalama doluluk oranı %53,0 seviyesinde seyrediyor.
Son haftalarda etkili olan sağanak yağışlar baraj seviyelerinde rahatlama sağladı.
Darlık Barajı %88,72, Ömerli Barajı %77,55 doluluk oranı ile rekor seviyeye ulaştı.
Kazandere Barajı %5,96 ve Pabuçdere Barajı %3,31 doluluk oranı ile alarm veriyor.
Ekim ortasında %38 seviyelerinde olan ortalama doluluk oranı, sağanak sonrası %53'ün üzerine çıktı.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
İstanbul barajlarında son durum ne? Bir taraf zirve yaptı, diğer taraf alarm veriyor

Son haftalarda etkili olan sağanak yağışlar baraj seviyelerinde belirgin bir rahatlama sağladı. 4 barajın doluluk oranı yüzde 70'in üzerinde.

İstanbul barajlarında son durum ne? Bir taraf zirve yaptı, diğer taraf alarm veriyor

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI

BARAJ ADIDoluluk Oranı (%) 
Darlık Barajı%88,72 
Ömerli Barajı%77,55 
Alibey Barajı%74,74 
Elmalı Barajı%74,67 
Istrancalar Barajı%52,68 
Terkos Barajı%36,98 
Sazlıdere Barajı%32,36 
Büyükçekmece Barajı%30,68 
Kazandere Barajı%5,96 
Pabuçdere Barajı%3,31 

 

2 BARAJ ALARM VERİYOR

Anadolu Yakası'na ve kentin doğusuna su sağlayan Darlık (%88,72) ve Ömerli (%77,55) barajları rekor doluluğa ulaştı. Kırklareli/Tekirdağ sınırındaki Kazandere (%5,96) ve Pabuçdere (%3,31) barajları ise şiddetli sağanağa rağmen alarm veriyor. 

İstanbul barajlarında son durum ne? Bir taraf zirve yaptı, diğer taraf alarm veriyor

BİR ANDA YÜZDE 15 ARTTI

Ekim ortasında etkili olan şiddetli yağış öncesinde yüzde 38 seviyelerinde olan ortalama doluluk oranı sağanağın ardından yüzde 53'ün üzerine çıkarak son yılların en fazla doluluk oranına ulaştı.

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#İstanbul
#İSKİ
#ömerli barajı
#Kazandere Barajı
#Darlık Barajı
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