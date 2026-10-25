İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) açıkladığı son güncel verilere göre, megakente su sağlayan 10 ana barajın ortalama doluluk oranı yüzde 53,0 seviyesinde seyrediyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İstanbul barajlarında son durum ne? Bir taraf zirve yaptı, diğer taraf alarm veriyor İstanbul'un baraj doluluk oranları, son sağanak yağışlarla birlikte ortalama %53,0 seviyesine ulaşırken, bazı barajlar rekor doluluğa ulaştı, bazıları ise alarm veriyor. İstanbul'a su sağlayan 10 ana barajın ortalama doluluk oranı %53,0 seviyesinde seyrediyor. Son haftalarda etkili olan sağanak yağışlar baraj seviyelerinde rahatlama sağladı. Darlık Barajı %88,72, Ömerli Barajı %77,55 doluluk oranı ile rekor seviyeye ulaştı. Kazandere Barajı %5,96 ve Pabuçdere Barajı %3,31 doluluk oranı ile alarm veriyor. Ekim ortasında %38 seviyelerinde olan ortalama doluluk oranı, sağanak sonrası %53'ün üzerine çıktı.

Son haftalarda etkili olan sağanak yağışlar baraj seviyelerinde belirgin bir rahatlama sağladı. 4 barajın doluluk oranı yüzde 70'in üzerinde.

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI

BARAJ ADI Doluluk Oranı (%) Darlık Barajı %88,72 Ömerli Barajı %77,55 Alibey Barajı %74,74 Elmalı Barajı %74,67 Istrancalar Barajı %52,68 Terkos Barajı %36,98 Sazlıdere Barajı %32,36 Büyükçekmece Barajı %30,68 Kazandere Barajı %5,96 Pabuçdere Barajı %3,31

2 BARAJ ALARM VERİYOR

Anadolu Yakası'na ve kentin doğusuna su sağlayan Darlık (%88,72) ve Ömerli (%77,55) barajları rekor doluluğa ulaştı. Kırklareli/Tekirdağ sınırındaki Kazandere (%5,96) ve Pabuçdere (%3,31) barajları ise şiddetli sağanağa rağmen alarm veriyor.

BİR ANDA YÜZDE 15 ARTTI

Ekim ortasında etkili olan şiddetli yağış öncesinde yüzde 38 seviyelerinde olan ortalama doluluk oranı sağanağın ardından yüzde 53'ün üzerine çıkarak son yılların en fazla doluluk oranına ulaştı.