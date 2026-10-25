İstanbul barajlarında son durum ne? Bir taraf zirve yaptı, diğer taraf alarm veriyor

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İstanbul
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) açıkladığı son güncel verilere göre, megakente su sağlayan 10 ana barajın ortalama doluluk oranı yüzde 53,0 seviyesinde seyrediyor.
Son haftalarda etkili olan sağanak yağışlar baraj seviyelerinde belirgin bir rahatlama sağladı. 4 barajın doluluk oranı yüzde 70'in üzerinde.
|BARAJ ADI
|Doluluk Oranı (%)
|Darlık Barajı
|%88,72
|Ömerli Barajı
|%77,55
|Alibey Barajı
|%74,74
|Elmalı Barajı
|%74,67
|Istrancalar Barajı
|%52,68
|Terkos Barajı
|%36,98
|Sazlıdere Barajı
|%32,36
|Büyükçekmece Barajı
|%30,68
|Kazandere Barajı
|%5,96
|Pabuçdere Barajı
|%3,31
Anadolu Yakası'na ve kentin doğusuna su sağlayan Darlık (%88,72) ve Ömerli (%77,55) barajları rekor doluluğa ulaştı. Kırklareli/Tekirdağ sınırındaki Kazandere (%5,96) ve Pabuçdere (%3,31) barajları ise şiddetli sağanağa rağmen alarm veriyor.
Ekim ortasında etkili olan şiddetli yağış öncesinde yüzde 38 seviyelerinde olan ortalama doluluk oranı sağanağın ardından yüzde 53'ün üzerine çıkarak son yılların en fazla doluluk oranına ulaştı.