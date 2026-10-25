Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 10:08
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 10:08

Hitler'in 'Kartal Yuvası' küle döndü! Dağ evinde yangın çıktı

Almanya'nın Bavyera eyaletinde nasyonal sosyalizm döneminde Adolf Hitler'in de kullandığı "Kartal Yuvası" olarak bilinen Kehlsteinhaus adlı dağ evinde yangın çıktı. Coğrafi şartlar nedeniyle itfaiye olay yerine ulaşmakta zorlanınca bina tamamen alevler içinde kaldı.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 10:08
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 10:08

'da, "Kartal Yuvası" olarak bilinen Adolf Hitler'in de kullandığı Nazilerin Kehlsteinhaus adlı dağ evi, çıkan yangında kül oldu. Oberbayern Süd Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Berchtesgaden'deki Obersalzberg bölgesinde bulunan Kehlsteinhaus'ta yangın alarmı verildiği belirtildi.

Açıklamada, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin binanın tamamen alevler içinde olduğunu tespit ettiği aktarıldı.

Hitler'in 'Kartal Yuvası' küle döndü! Dağ evinde yangın çıktı

İTFAİYE OLAY YERİNE ULAŞMAKTA ZORLANDI

Bölgenin coğrafi koşulları nedeniyle yangın söndürme araçlarının olay yerine ulaşmakta zorlandığı bilgisi verilen açıklamada, yapının içine ve çevresine ancak solunum koruma ekipmanlarıyla girilebildiği kaydedildi.

Yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtilen açıklamada, evde kimsenin bulunmadığı ve yangında yaralanan olmadığı ifade edildi.

Açıklamada olaya ilişkin Traunstein polisi tarafından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Hitler'in 'Kartal Yuvası' küle döndü! Dağ evinde yangın çıktı

BİR ALMAN VATANDAŞI GÖZALTINDA

Yangının çıkmasından kısa süre sonra polisin dikkatini çeken bir şüphelinin gözaltına alındığı bildirilen açıklamada, söz konusu kişinin yangınla bağlantısının olup olmadığının soruşturulduğu vurgulandı.

Oberbayern Süd Emniyet Müdürlüğünden yapılan bir sonraki açıklamada, gözaltına alınan 33 yaşındaki kişinin Berlin'de ikamet eden Alman vatandaşı olduğu belirtilerek, bu kişinin kundaklama suçu işlediğine dair kuvvetli bir şüphenin bulunduğu ifade edildi.

Hitler'in 'Kartal Yuvası' küle döndü! Dağ evinde yangın çıktı

PSİKİYATRİ HASTANESİNE SEVK EDİLDİ

Bilirkişi tarafından hazırlanan raporda şüphelinin ruhsal bir hastalığı bulunduğunun tespit edildiği aktarılan açıklamada, bu nedenle savcılığın şüphelinin bir psikiyatri hastanesine geçici olarak sevk edilmesini talep ettiği belirtildi.

Açıklamada mahkemenin de savcılığın talebini kabul ederek kundaklama suçlaması kapsamında şüphelinin psikiyatri hastanesinde tutulmasına yönelik karar verdiği kaydedildi.

Alman basınında yer alan haberlere göre yangınla ilgili düzenlenen basın toplantısına katılan polis amiri Gerhard Holzinger, şüphelinin yakalanmasına ilişkin bilgi verdi.

Holzinger, polis ve itfaiye ekiplerinin olay yerine giderken plakasız kırmızı motosiklet kullanan bir kişiyle karşılaştıklarını belirterek, yangının kundaklama olabileceği ihtimalini göz önünde bulundurarak sürücünün ortak çalışmayla gözaltına alındığını söyledi.

Şu anda başka failler olduğuna dair herhangi bir ipucu bulunmadığını aktaran Holzinger, söz konusu motosiklete el konulduğunu ve soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.
Traunstein Savcılığı Sözcüsü Rainer Vietze de şüphelinin ruhsal bir rahatsızlığı bulunduğunun gözlemlendiğini ve hazırlanan bilirkişi raporuyla bunun doğrulandığını aktardı.

Hitler'in 'Kartal Yuvası' küle döndü! Dağ evinde yangın çıktı

'KARTAL YUVASI' YENİDEN İNŞA EDİLECEK

Alman Haber Ajansının (DPA) haberine göre Kehlsteinhaus neredeyse tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi ve binanın çatısının bazı bölümleri çöktü.
Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann, yapının yeniden inşa edileceğini belirterek, binanın sigortalı olduğunu ve sigorta şirketine yapılabilecek olası taleplerin incelendiğini ifade etti.Herrmann, yapının yeniden inşasının zaman alacağını dile getirdi.

1938'de 1834 metre yükseklikte inşa edilen yapı, bugün restoran olarak kullanılıyor ve binanın terasında yer alan sergide yapının tarihi anlatılıyor.
Yapı, Nazi döneminde üst düzey yetkililer tarafından siyasi temsil ve misafir ağırlama amacıyla kullanıldı. Adolf Hitler de burada diplomatları ve yabancı misafirleri ağırladı ancak yapıyı nadiren kullandı. Kehlsteinhaus nasyonal sosyalizm döneminde daha çok Nazi yönetiminin üst düzey isimlerine dinlenme ve özel kutlamalar için hizmet etti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD lideri Trump İran için 'Artık durmalıyım' diyerek sebebini açıkladı
Kavgayla başladı, kurşunlar havada uçuştu! ABD'deki olayda 12 kişi yaralandı
ETİKETLER
#bavyera
#Adolf Hitler
#Kehlsteinhaus
#Oberbayern Süd Emniyet Müdürlüğü
#Gerhard Holzinger
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.