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Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 10:50
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 10:50

Tarih hırsızlarına sınır kapısında ağır darbe: 7 binden fazla tarihî eser son anda kurtarıldı

Edirne’deki İpsala ve Kapıkule gümrük kapılarında gerçekleştirilen operasyonlarla kültür varlıklarının yurt dışına kaçırılmasının önüne geçildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da operasyonun ardından Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Gümrük Muhafaza ekiplerine teşekkür etti. Ersoy, “Bu toprakların hafızasını korumak, geleceğimize sahip çıkmaktır.” ifadelerini kullandı.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
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KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 10:50
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 10:50

Kültür ve Turizm Bakanı , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekti.

HABERİN ÖZETİ

Tarih hırsızlarına sınır kapısında ağır darbe: 7 binden fazla tarihî eser son anda kurtarıldı

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İpsala ve Kapıkule gümrük kapılarında düzenlenen operasyonlarla kültür varlıklarının yurt dışına çıkarılmasının engellendiğini açıkladı.
İpsala ve Kapıkule gümrük kapılarında yapılan risk analizi ve denetimler kapsamında iki ayrı operasyon gerçekleştirildi.
İpsala'da Yunanistan'a çıkış yapmak üzere olan bir tırın yemek ve malzeme dolabında sikkeler, ok uçları, yüzükler ve çeşitli aksesuarlar bulundu.
Kapıkule'de X-ray taramasına sevk edilen bir tırda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen sikkeler ele geçirildi.
Bakan Ersoy, kültür varlıklarının ülke sınırları içinde korunmasının önemini vurgulayarak Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Gümrük Muhafaza ekiplerine teşekkür etti.
Ele geçirilen eserlere el konuldu ve cumhuriyet başsavcılıkları nezdinde adli soruşturma başlatıldı.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.

ve ’deki operasyonlarla kültür varlıklarının yurt dışına çıkarılmasının engellendiğini belirten Ersoy, her bir eserin geçmişle kurulan bağı güçlendiren eşsiz bir emanet olduğunu vurguladı.

Tarih hırsızlarına sınır kapısında ağır darbe: 7 binden fazla tarihî eser son anda kurtarıldı

“MÜCADELENİN EN ÖNEMLİ HALKALARINDAN BİRİ”

Yurt dışına kaçırılan eserlerin iadesi için yürütülen çalışmaların yanı sıra kaçakçılığın ülke sınırları içinde önlenmesinin de önem taşıdığını belirten Ersoy, şunları kaydetti:

“Her bir eser, ait olduğu topraklarda anlamını koruyan, geçmişimizle bağımızı güçlendiren eşsiz bir emanet. Yurt dışına kaçırılan eserlerimizi ülkemize kazandırmak için verdiğimiz mücadelenin en önemli halkalarından biri de bu emanetleri ülkemizden çıkarılmadan korumak.”

Tarih hırsızlarına sınır kapısında ağır darbe: 7 binden fazla tarihî eser son anda kurtarıldı

BAKAN BOLAT VE GÜMRÜK MUHAFAZA EKİPLERİNE TEŞEKKÜR

Ersoy, operasyonlarda görev alan ekiplere teşekkürlerini şu sözlerle iletti:

“Dikkat ve titizlikleriyle kültürel mirasımıza sahip çıkan ekiplerimize, başta Ticaret Bakanımız Sayın olmak üzere operasyonlarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Kültürel mirası koruma konusundaki kararlılıklarını vurgulayan Ersoy, “Kurumlarımızın güçlü iş birliğiyle tarihimizin kaçakçılık rotalarında kaybolmasına izin vermeyecek, bu mirası gelecek nesillere ulaştırmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Tarih hırsızlarına sınır kapısında ağır darbe: 7 binden fazla tarihî eser son anda kurtarıldı

İKİ SINIR KAPISINDA KAÇAKÇILIĞA GEÇİT VERİLMEDİ

Gümrük Muhafaza ekiplerinin risk analizi ve denetimleri kapsamında İpsala ve Kapıkule gümrük kapılarında gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, yurt dışına kaçırılmak istenen kültür varlıkları ele geçirildi.

İpsala Gümrük Kapısı’nda Türkiye’den Yunanistan’a çıkış yapmak üzere gelen bir tır, risk kriterleri doğrultusunda X-ray taramasına sevk edildi. Şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine araçta yapılan detaylı aramada, dorsedeki yemek ve malzeme dolabına gizlenmiş sikkeler, ok uçları, yüzükler ve çeşitli aksesuarlar bulundu.

Kapıkule Gümrük Kapısı’ndaki kontrollerde ise X-ray taramasına yönlendirilen başka bir tırda, gümrüğe beyan edilmeyen ve tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen sikkeler ele geçirildi.

Her iki operasyonda ele geçirilen eserlere el konulurken, olaylarla ilgili cumhuriyet başsavcılıkları nezdinde adli soruşturma başlatıldı.

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#Mehmet Nuri Ersoy
#ömer bolat
#ipsala
#kapıkule
#gümrük muhafaza
#Kültür - Sanat
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