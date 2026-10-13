Mardin Kültür Yolu Festivali için geri sayım başladı!

Mardin, tarihi taş konakları, dar sokakları, kadim medreseleri ve Mezopotamya Ovası’na uzanan eşsiz manzarasıyla Türkiye Kültür Yolu Festivali’ne ikinci kez ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen festival, 17-25 Ekim tarihleri arasında konserlerden sergilere, gastronomiden geleneksel sanatlara uzanan kapsamlı programıyla kenti dokuz gün boyunca kültür ve sanatla buluşturacak. Festival kapsamında hem Mardin’in binlerce yıllık mirası tanıtılacak hem de kentin farklı kültürleri bir araya getiren zengin yaşam geleneği ziyaretçilere aktarılacak.

BAKAN ERSOY: MARDİN’İN KÖKLÜ MİRASI HER YAŞTAN ZİYARETÇİYLE BULUŞACAK

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mardin’in binlerce yıllık medeniyet birikimi, köklü inanç ve kültür geleneği, eşsiz mimarisi ve çok kültürlü yaşamıyla Türkiye’nin dünya kültür mirasına sunduğu özgün değerlerden biri olduğunu belirtti.

Mezopotamya’nın kadim hafızasını günümüze taşıyan Mardin’in, farklı medeniyetlerin yüzyıllar boyunca oluşturduğu ortak mirasın ve birlikte yaşama kültürünün güçlü örneklerinden birini temsil ettiğini ifade eden Ersoy, şu değerlendirmelerde bulundu:

''Mardin, binlerce yıllık medeniyet birikimi, köklü inanç ve kültür geleneği, eşsiz mimarisi ve çok kültürlü yaşamıyla Türkiye’nin dünya kültür mirasına sunduğu en özgün değerlerden biridir. Mezopotamya’nın kadim hafızasını günümüze taşıyan bu şehir, farklı medeniyetlerin yüzyıllar boyunca oluşturduğu ortak mirasın ve birlikte yaşama kültürünün en güçlü örneklerinden birini temsil ediyor.

Türkiye Kültür Yolu Festivali ile şehirlerimizin sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginlikleri sanatın evrensel diliyle buluşturuyor, bu değerleri daha geniş kitlelerle paylaşmayı amaçlıyoruz. Mardin’de ikinci kez gerçekleştireceğimiz festivalle de kentin tarihi mekanlarını, kültürel mirasını, geleneksel sanatlarını ve zengin mutfak kültürünü dokuz gün boyunca kültür ve sanatın farklı disiplinleriyle buluşturacağız. Konserlerden sergilere, geleneksel sanat atölyelerinden gastronomi etkinliklerine uzanan programımızla her yaştan ziyaretçinin bu köklü mirası yakından tanımasını sağlayacağız.''

MARDİN’İN YÖRESEL LEZZETLERİ 30’DAN FAZLA NOKTADA TANITILACAK

Mardin Kültür Yolu Festivali, kentin köklü gastronomi kültürünü de ön plana çıkaracak. Festivalin gastronomi programına BigChefs Kurucu Ortağı Gamze Cizreli ev sahipliği yapacak. İki Michelin yıldızlı Şef Fatih Tutak, Michelin Rehberi’nde yer alan Şef Ömür Akkor ve Şef Erşan Yılmaz’ın yanı sıra Şef Ramazan Çakmak, Şef Selen Mağzalcıoğlu, Şef Gökhan Ali Çamkerten ve akademisyen Şef Asuman Kerkez de programa konuk olacak.

Şefler, festival kapsamında belirlenen Lezzet Noktaları’nı ziyaret ederek Mardin’in yöresel yemeklerini yerinde deneyimleyecek.

Mezopotamya’nın yemek kültürünü farklı toplulukların sofra gelenekleriyle harmanlayan Mardin mutfağı; et, bulgur, bakliyat ve baharatlarla hazırlanan özgün lezzetleriyle dikkat çekiyor. Kaburga dolması, erik yahnisi, ikbebet, irok, sembusek, dobo ve kibe gibi yöresel yemeklerin yanı sıra kiliçe, harire ve kahiye gibi geleneksel tatlılar da kentin çok kültürlü gastronomi mirasını yansıtıyor.

Festival boyunca belirlenen 30’dan fazla Lezzet Noktası, ziyaretçilere Mardin mutfağını keşfetme fırsatı sunacak. Esnaf lokantalarından konak restoranlarına, kebapçılardan kahvaltı mekânlarına kadar uzanan gastronomi rotasında yöresel yemekler ve geleneksel tatlılar bir araya gelecek.

MARDİN’DE ÜNLÜ SANATÇILAR SAHNE ALACAK

Mardin Kültür Yolu Festivali’nde müzikseverleri dokuz gün boyunca konserler bekliyor. Mardin Valiliği Artuklu Fuar Alanı’nda düzenlenecek ücretsiz konserlerde Demet Akalın, Serkan Kaya, Ceza, Sefo, Poizi, Simge, Kıraç, Mert Demir ve Fatma Turgut sahne alacak.

Festival programı, pop ve rap müziğin sevilen isimlerinin yanı sıra farklı müzik türlerinden eserleri de dinleyicilerle buluşturacak.

Kara Kuvvetleri Bando Komutanlığı, Mardin Artuklu Üniversitesi Kültür Merkezi’nde düzenlenecek konserde askeri marşlardan klasik Batı müziğine, cazdan Türk müziğine uzanan repertuvarını seslendirecek. Anadolu’nun farklı yörelerinden ezgilerin de yer alacağı programda sevda, hasret, kahramanlık ve memleket özlemini anlatan eserler dinleyicilerle buluşacak.

OSMANLI’NIN MUKADDES EMANETLERİ MARDİN’DE SERGİLENECEK

Festival kapsamında Mardin’in tarihi ve kültürel atmosferini sanatla buluşturan sergiler de ziyaretçilerin ilgisine sunulacak.

Mardin Müzesi’nde açılacak “Osmanlı’nın Mukaddes Emanetleri” sergisinde, Osmanlı’nın Haremeyn’e ve kutsal mekânlara uzanan kültürel mirası ele alınacak. Sergide padişahlar tarafından hazırlanan hüsn-i hat örnekleri, Haremeyn’e gönderilen surre keseleri ve altınlar, Kâbe’nin iç ve dış örtülerinden günümüze ulaşan parçalar ile Kâbe kuşağı örnekleri yer alacak.

Sergi, kutsal mekânlara duyulan saygının ve Osmanlı sanat anlayışının izlerini taşıyan eserleri Mardin Müzesi’nin tarihi atmosferinde ziyaretçilerle buluşturacak.

Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi Dilek Sabancı Sanat Galerisi’nde düzenlenecek “Yaşayan Miras: Mardin” sergisi ise kentin geleneksel sanat ve zanaat kültürünü gözler önüne serecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı olarak tanınan ustaların eserlerinin sergileneceği etkinlikte, geleneksel üretim teknikleri ve usta-çırak ilişkisiyle kuşaktan kuşağa aktarılan değerler ön plana çıkacak.

Aynı galeride gerçekleştirilecek “Yaşayan Miras Kısa Film Gösterimleri” ile geleneksel sanatları yaşatan ustaların hikâyeleri anlatılacak. Farklı zanaat dallarında üretim yapan sanatçıların çalışma süreçleri, mesleklerinin incelikleri ve kültürel mirası gelecek nesillere aktarma çabaları kısa filmler aracılığıyla izleyicilere aktarılacak.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi’nde düzenlenecek Pul Sergisi’nde ise El Cezeri, geleneksel mozaikler ve Mohaç kâğıtları gibi tarihi ve kültürel unsurlara ilişkin pul örnekleri sergilenecek. Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi Dilek Sabancı Sanat Galerisi’ndeki Bolu Nilgün Tanrıkulu Sanat Merkezi Karma Sergisi’nde de tezhip ve minyatür eserleri sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

ÇOCUKLAR İÇİN EĞLENCE, ATÖLYE VE OYUNLAR BİR ARADA

Mardin Kültür Yolu Festivali, çocuklara yönelik etkinlikleriyle de ailelerin programında yer alacak. 15 Temmuz Parkı’nda kurulacak Çocuk Köyü’nde panayır çadırları, şişme oyun alanları, yaratıcı atölyeler, dijital oyunlar ve yarışmalar düzenlenecek. Karaoke Karavan etkinliğinde çocuklar sevdikleri şarkıları seslendirerek kendi performanslarını sergileme fırsatı bulacak.

Mardin İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü’nde gerçekleştirilecek masal ve hikâye anlatımı, zekâ oyunları, sokak oyunları ve satranç etkinlikleriyle çocukların hayal gücü, problem çözme ve stratejik düşünme becerilerinin desteklenmesi hedefleniyor.

Mardin Müzesi’nde düzenlenecek “Kültür Koruyucuları” etkinliği ise çocuk ve gençlerin kentin kültürel mirasını tanımalarına ve bu değerlerin korunmasına yönelik farkındalık kazanmalarına katkı sağlayacak.

FOTOĞRAF TUTKUNLARI MARDİN’İN TARİHİNİ KADRAJA ALACAK

Fotoğraf meraklıları da festival kapsamında düzenlenecek FotoMaraton Mardin ve FotoMaraton Çocuk etkinliklerinde bir araya gelecek. Festivalin açılış gününde Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayacak etkinliklerde amatör ve profesyonel fotoğrafçılar ile çocuklar, Mardin’in tarihi yapılarını, taş sokaklarını, mimari zenginliğini ve günlük yaşamını kendi objektiflerinden kaydedecek.

Fotoğraf etkinlikleriyle katılımcılar, kentin kültürel dokusunu farklı bakış açılarıyla keşfederken Mardin’in tarihi ve mimari değerlerini fotoğraf aracılığıyla görünür kılacak.

Mardin Kültür Yolu Festivali, 17-25 Ekim 2026 tarihleri arasında düzenlenecek. Dokuz gün sürecek festivalde ücretsiz konserlerin yanı sıra sergiler, geleneksel sanat etkinlikleri, gastronomi rotaları, çocuk atölyeleri ve fotoğraf programları gerçekleştirilecek.