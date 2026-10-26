Gaziantep’te görünmez kaza: Hak bekçisi demir kapının altında kaldı

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İstanbul
Gaziantep’in Nizip ilçesindeki fıstık halinde bulunan bir kişi demir kapıyı kapatmak istedi. Kapı yerinden çıkarak yola doğru devrildi. Ancak bu sırada kapının diğer tarafından bulunan hal bekçisi kapının altında kalarak yaralandı. Çevredekilerin müdahalesiyle kapının altından çıkarılan bekçi olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bekçinin belinde ve kalçasında kırıklar oluştuğu öğrenildi.