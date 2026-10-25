Yemek yiyen kediye taş attı, polisten kaçamadı: O anlar kamerada

Adıyaman merkez Hastane Caddesi eski devlet hastanesi yakınlarında yolda yürüyen 1'i kadın 2 şahıs, kaldırım kenarındaki çöp konteynerinin yanından geçti. Sonrasında isminin S.O. olduğu tespite dilen kadın geri dönerek konteynerin altında yemek yiyen kediye taş attı. Masum kendi aldığı taş darbesiyle olduğu yerden hızla kaçarken, kadın ise yoluna devam etti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerin ardından polis ekipleri kadının kimliğini ve adresini tespit ederek yakaladı.