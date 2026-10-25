Diyarbakır'da korku dolu piknik: Dicle Nehri taştı, 2 kişi mahsur kaldı

Diyarbakır’da Dicle Nehri kenarına piknik yapmaya giden 2 kişi, su seviyesinin aniden yükselmesiyle nehrin ortasında mahsur kaldı. Suların hızla yükselmesi üzerine mahsur kalan vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri zamana karşı yarış başlattı. Bot ile su üstünde ilerleyen itfaiye personeli, mahsur kalan vatandaşlara ulaşarak onları güvenli bir şekilde karaya tahliye etti. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen vatandaşlar, kendilerini kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.