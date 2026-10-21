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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 00:01
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 00:01

Isparta Yazılı Kanyon'da mahsur kalan 10 kişilik ekibin 30 saat sonra nasıl kurtulduğu ortaya çıktı

Isparta Yazılı Kanyon’da mahsur kalan 10 İHH gönüllüsünün kurtarılması çalışmalarının detayları ortaya çıktı. Kurtuluşa giden yolu dron ile ulaştırılan telsiz açmış.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 00:01
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 00:01

Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon’da bulunan İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) bünyesindeki 14 gönüllüye ulaşılamadığı yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunulmuş, bölgeye Antalya, Isparta, Burdur, Denizli, Afyonkarahisar, Kastamonu ve Konya’dan ekipleri bölgeye sevk edilmişti. 

HABERİN ÖZETİ

Isparta Yazılı Kanyon'da mahsur kalan 10 kişilik ekibin 30 saat sonra nasıl kurtulduğu ortaya çıktı

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon'da mahsur kalan İHH gönüllüleri, dron ile telsiz ulaştırılarak sağlanan temasın ve 30 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.
Yazılı Kanyon'da ulaşılamayan 14 İHH gönüllüsü için çok sayıda ilden AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi.
Gönüllülerden Sinan Yavuz'un (42) cansız bedeni ile 3 gönüllü ilk etapta güvenli bölgeye getirildi.
Isparta AFAD koordinesindeki operasyonda, mahsur kalan gruba dron aracılığıyla telsiz ulaştırılarak ilk temas kuruldu.
30 saatlik çalışmanın ardından kurtarılan gönüllüler kontrol amaçlı hastaneye sevk edildi ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Isparta Yazılı Kanyon'da mahsur kalan 10 kişilik ekibin 30 saat sonra nasıl kurtulduğu ortaya çıktı

Yapılan çalışmalar sonucunda grubun bulunduğu yer dron ile tespit edilirken, hayatını kaybeden gönüllülerden Sinan Yavuz’un (42) cansız bedeni ile 3 gönüllü güvenli bölgeye getirilmişti. 

DRONE İLE TELSİZ ULAŞTIRILDI

Ekipler diğer mahsur kalan gönüllüleri kurtarma çalışmalarını, zorlu arazi ve hava şartlarına rağmen aralıksız sürdürdü. Isparta AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen operasyonda, mahsur kalan gruba ulaşabilmek için teknolojik imkânlar devreye sokuldu.

Isparta Yazılı Kanyon'da mahsur kalan 10 kişilik ekibin 30 saat sonra nasıl kurtulduğu ortaya çıktı

Bölgede görev yapan uzman personel tarafından yönlendirilen dron aracılığıyla mahsur kalan gönüllülere telsiz ulaştırıldı. Telsiz üzerinden kurulan ilk temas, Isparta AFAD İl Müdürü Bilal Öztürk tarafından gerçekleştirildi. Mahsur kalan gönüllülerle iletişimin sağlanması, kurtarma operasyonunda önemli bir aşama oldu.

Isparta Yazılı Kanyon'da mahsur kalan 10 kişilik ekibin 30 saat sonra nasıl kurtulduğu ortaya çıktı

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Mahsur kalan gönüllülere dron ile telsiz ulaştırma anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Ekipler, telsizin mahsur kalanlara ulaştırılması anında büyük sevinç yaşadı. Mahsur kalan İHH gönüllüleriyle ilk temas bu şekilde sağlanmış oldu.

Isparta Yazılı Kanyon'da mahsur kalan 10 kişilik ekibin 30 saat sonra nasıl kurtulduğu ortaya çıktı

30 saatlik çalışmanın ardından kurtarılan gönüllüler, ambulanslarla kontrol amaçlı hastaneye sevk edilmişti. Gönüllülerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

 

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ETİKETLER
#İHH
#afad
#Yazılı Kanyon
#Bilal Öztürk
#Sinan Yavuz
#Gündem
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