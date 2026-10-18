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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 19:50
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 19:50

Isparta Yazılı Kanyon'da 14 kişilik İHH ekibi kayboldu! Eğitim sırasında 1 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'dan arama kurtarma eğitimi için Isparta'daki Yazılı Kanyon'a gelen 14 kişilik İHH gönüllü ekibinin kaybolduğu ihbarı üzerine 7 ilden AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. Arama çalışmalarında 1 kişinin eğitim sırasında hayatını kaybettiği belirlenirken ekipteki 13 kişiye ise ulaşılmaya çalışılıyor.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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Isparta Yazılı Kanyon'da 14 kişilik İHH ekibi kayboldu! Eğitim sırasında 1 kişi hayatını kaybetti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 19:50
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 19:50

Isparta Sütçüler ilçesine bağlı Yazılı Kanyon mevkiinde İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı'ndan (İHH) 14 gönüllünün kayıp olduğu ihbarı yapıldı. 

Yapılan araştırmalar neticesinde 12'si profesyonel dağcı, 2'si amatör dağcı olan 14 kişilik grubun dün sabah saat 09.00 sıralarında Sütçüler ilçesi Yeşildere Mahallesi'nden yaya olarak Yazılı Kanyon'a gitmek üzere hareket ettiği, gece çıkış yapmaları planlanırken şahıslara ulaşılamadığı tespit edildi.

7 İLDEN AFAD EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Antalya, Isparta, Burdur, Denizli, Afyonkarahisar, Kastamonu ve Konya ekipleri arama kurtarma çalışmaları için bölgeye sevk edildi. 

13 KİŞİYE ULAŞILMAYA ÇALIŞILIYOR

14 kişilik İHH gönüllüsünden Sinan Yavuz'un (42) hayatını kaybettiği belirlenirken, yerleri dronla tespit edilen ve hayatta olduğu belirtilen 13 kişiye ulaşılmaya çalışıldığı bildirildi.

 

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ETİKETLER
#İHH
#afad
#İsparta
#Sütçüler
#Yazılı Kanyon
#Yaşam
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