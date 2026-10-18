Isparta Yazılı Kanyon'da 14 kişilik İHH ekibi kayboldu! Eğitim sırasında 1 kişi hayatını kaybetti

Isparta Sütçüler ilçesine bağlı Yazılı Kanyon mevkiinde İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı'ndan (İHH) 14 gönüllünün kayıp olduğu ihbarı yapıldı.

Yapılan araştırmalar neticesinde 12'si profesyonel dağcı, 2'si amatör dağcı olan 14 kişilik grubun dün sabah saat 09.00 sıralarında Sütçüler ilçesi Yeşildere Mahallesi'nden yaya olarak Yazılı Kanyon'a gitmek üzere hareket ettiği, gece çıkış yapmaları planlanırken şahıslara ulaşılamadığı tespit edildi.

7 İLDEN AFAD EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Antalya, Isparta, Burdur, Denizli, Afyonkarahisar, Kastamonu ve Konya AFAD ekipleri arama kurtarma çalışmaları için bölgeye sevk edildi.

13 KİŞİYE ULAŞILMAYA ÇALIŞILIYOR

14 kişilik İHH gönüllüsünden Sinan Yavuz'un (42) hayatını kaybettiği belirlenirken, yerleri dronla tespit edilen ve hayatta olduğu belirtilen 13 kişiye ulaşılmaya çalışıldığı bildirildi.