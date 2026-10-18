İzmir'de Pınar Güneş'in öldürülmesiyle ilgili 4 tutuklama: Tetiği çeken 17 yaşında çıktı

İzmir ilçesi Çeşme'ye bağlı Alaçatı Mahallesi'nde 14 Ekim'de meydana gelen olayda, Pınar Güneş (28) ile Y.U. ve A.M. arasında meydana gelen fuhuş parası anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş ve Güneş tabancayla vurularak ağır yaralanmıştı.

Olay yerinden kaçan şüpheliler Urla'nın Zeytinler mevkiinde suç aleti tabancayla birlikte yakalanmıştı. Soruşturmayı derinleştiren Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla bağlantısı bulunan diğer kişileri de tespit etti.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.U., Ö.A., G.C. ve A.M. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan M.F. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Meydana gelen olayda ateş ettiği ileri sürülen A.M.'nin 17 yaşında olduğu, soruşturmanın çok yönlü sürdüğü öğrenildi.