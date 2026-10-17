Asker uğurlamasında tetiğe bastı, soluğu hastanede aldı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde asker uğurlaması sırasında av tüfeğiyle havaya ateş açan şahıs kendini vurdu.

Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana gelen olayda, asker uğurlamasında otomatik av tüfeğiyle havaya ateş eden F.T. doldur-boşalt yaptığı sırada kendini bacağından vurdu. Yaralanan şahıs yakınları tarafından Sivas-Kayseri Karayolu uygulama noktasına getirildi. Haber verilmesi üzerine uygulama noktasına jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından F.T. ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, F.T.’nin kendini vurduğu otomatik av tüfeği bulunarak, jandarma ekiplerine teslim edildi. Jandarma ekipleri olayı gerçekleştiği bölgede inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.