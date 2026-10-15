Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Asya Güney
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 14:46
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 14:46

Çeşme'de dehşet veren olay! Eskortluk yapan kadını kurşun yağmuruna tuttular

İzmir’de Pınar Güneş isimli kadın, kendisiyle para karşılığı ilişkiye girmek isteyen 2 kişiden daha fazla para istediği için tabancayla vurularak katledildi. Olayın ardından iki şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

Avatar
Editor
 Asya Güney
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 14:46
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 14:46

’de eskortluk yapan Pınar Güneş’in başına kan donduran bir olay geldi. İddiaya göre eskortluk yaptığı öğrenilen Güneş, kendisiyle ilişkiye girmek isteyen 2 kişiden daha fazla para isteyince, tabancayla vurulduğu bir cinayete kurban gitti.

Çeşme'de dehşet veren olay! Eskortluk yapan kadını kurşun yağmuruna tuttular

KANLAR İÇİNDE BIRAKIP KAÇTILAR

28 yaşındaki Pınar Güneş ile Y.U. ve A.M. arasında henüz belirlenemeyen bir noktada görüşme gerçekleşti. Görüşme sırasında Güneş'in şüphelilerin ilişki talebini kabul etmeyerek daha fazla para istemesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, sırtından tabancayla ateş edilen Güneş ağır yaralanırken 2 kişi olay yerinden kaçtı.

Çeşme'de dehşet veren olay! Eskortluk yapan kadını kurşun yağmuruna tuttular

GENÇ KADIN KURTARILAMADI 

Yaşananların ardından sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Güneş, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 

Çeşme'de dehşet veren olay! Eskortluk yapan kadını kurşun yağmuruna tuttular

KISKIVRAK YAKALANDILAR 

Şüpheli . Y.U. ve A.M., Urla'nın Zeytinler mevkiinde Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından olayda kullandıkları suç aleti tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. 
 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın alıp satacaklar dikkat: 'Oto ekspertiz' dönemi başladı
A101 22 Ekim aktüel kataloğu 2026 broşürü! Qled Televizyon, Kulak içi kulaklık, powerbank, elektrikli moped geliyor
Ceren Yalazoğlu Karakoç Kızılcık Şerbeti’ne geri mi dönüyor? Kızılcık Şerbeti'nde kim ölecek?
Herzog kürsüye çıktı! Bakan Hakan Fidan dahil 10 ülke temsilcisi salonu terk etti
ETİKETLER
#izmir
#Çeşme
#A.m.
#Pınar Güneş
#Y.u.
#3. Sayfa
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.