Çeşme'de dehşet veren olay! Eskortluk yapan kadını kurşun yağmuruna tuttular

İzmir Çeşme’de eskortluk yapan Pınar Güneş’in başına kan donduran bir olay geldi. İddiaya göre eskortluk yaptığı öğrenilen Güneş, kendisiyle ilişkiye girmek isteyen 2 kişiden daha fazla para isteyince, tabancayla vurulduğu bir cinayete kurban gitti.

KANLAR İÇİNDE BIRAKIP KAÇTILAR

28 yaşındaki Pınar Güneş ile Y.U. ve A.M. arasında henüz belirlenemeyen bir noktada görüşme gerçekleşti. Görüşme sırasında Güneş'in şüphelilerin ilişki talebini kabul etmeyerek daha fazla para istemesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, sırtından tabancayla ateş edilen Güneş ağır yaralanırken 2 kişi olay yerinden kaçtı.

GENÇ KADIN KURTARILAMADI

Yaşananların ardından sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Güneş, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KISKIVRAK YAKALANDILAR

Şüpheli . Y.U. ve A.M., Urla'nın Zeytinler mevkiinde Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından olayda kullandıkları suç aleti tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

