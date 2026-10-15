A101 22 Ekim aktüel kataloğu 2026 broşürü! Qled Televizyon, Kulak içi kulaklık, powerbank, elektrikli moped geliyor

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
A101’de bu hafta perşembe günü başlayan aktüel indirimlerin yanı sıra önümüzdeki hafta satışa çıkacak ürünler yeni katalogla belli oldu. Televizyon çeşitleri 31.999 TL ile 18.499 TL arasında reyonlarda kendilerine yer bulunurken 20 Watt Şarj Adaptörü 299 TL, 4’lü Kalem Pil 62,50 TL, Akım Korumalı 3’lü Uzatma Kablosu 429 TL, Gürültü Engelleme özelliğiyle dikkat çeken Bluetooth Kulak İçi Kulaklık 599 TL 2’si 1 Arada Kablolu Powerbank ise 799 TL’den satışa çıkacak. Samsung 65 İnç UHD Smart Televizyon 31.999 TL, Azami 40 km hıza çıkabilen Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 179.990 TL, Benzinli Moped 44.990 TL, Üç Tekerlekli Moped sie 69.990 TL’den satılacak. Alternatif olarak akü, oto portatif çöp kutusu, antifrizli cam suyu, radyatör antifrizi satışa çıkacak. İşte, A101 22 Ekim perşembe aktüel kataloğu ve fiyat listesi…
55'' Frameless 4K Ultra HD QLED Google TV: 21.999 TL
50'' Frameless 4K Ultra HD QLED Google TV: 18.499 TL
65'' UHD Smart TV: 31.999 TL
50'' 4K Ultra Smart LED TV: 23.999 TL
Alkalin AA Kalem Pil 4'lü: 62,50 TL
Alkalin AAA İnce Pil 4'lü: 62,50 TL
Akım Korumalı 3'lü Uzatma Kablosu: 429 TL
RGB Bluetooth Astronot Hoparlör: 499 TL
20 W Şarj Adaptörü: 299 TL
Bluetooth Kulak İçi Kulaklık: 599 TL
20.000 mAh 2'si 1 Arada Kablolu Powerbank: 799 TL
VT7 PRO Üç Tekerlekli Elektrikli Moped: 179.990 TL
VT1 Üç Tekerlekli Moped: 84.990 TL
RS3 NEO 50 CC Benzinli Moped: 44.990 TL
VSX Elektrikli Motorli Bisiklet: 33.990 TL
VM2 Üç Tekerlekli Moped: 69.990 TL
Oto 12 V Akü Hızlı Şarj / Onarım Cihazı: 699 TL
Oto Portatif Çöp Kutusu: 79,50 TL
-21° Antifrizli Cam Suyu 5 L: 189 TL
-30° Antifrizli Cam Suyu 5 L: 149 TL
-37° Radyatör Antifrizi 3 L: 239 TL
Tam Yağlı Homojenize Yoğurt 3 KG: 179,50 TL
Yarım Yağlı Tost Peyniri 1 KG: 339,00 TL
Süzme Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 1 KG: 209,00 TL
Tam Yağlı Kaşar Peyniri 500 g: 209,00 TL
Labne 3x180 g: 165 TL (10 TL ve üzeri alışverişlerde)
Dana Kangal Sucuk 400 g: 319,00 TL
Çemenli Peynirli Dana Pastırma 80 g: 249,00 TL
Biber Dolgulu Yeşil Zeytin 900 g (Cam Jar): 185 TL
Siyah Zeytin 800 g (Cam Jar): 125 TL
Dana Kangal Sucuk 400 g: 319,00 TL
Çemenli Peynirli Dana Pastırma 80 g: 249,00 TL
Biber Dolgulu Yeşil Zeytin 900 g (Cam Jar): 185 TL
Siyah Zeytin 800 g (Cam Jar): 125 TL
Küp Şeker 1 KG: 59,50 TL
Açık/Sıvı Yağ 1 L: 79,50 TL
Ayçiçek Yağı 1 L: 165,50 TL
Buğday Unu 1 KG: 54,50 TL
Yerli Pirinç 1 KG: 57,50 TL
Su 5 L: 45,00 TL
Patates Cipsi Çeşitleri: 54,50 TL
Kek 60 g (Muzlu / Çikolatalı / Limonlu): 13,00 TL
Marshmallowlu Kek 184 g: 62,50 TL
Marshmallowlu Çikolata Kaplı Bisküvi 3x80 g: 82,00 TL
Çikolatalı Gofret 43 g: 35,00 TL
Yumuşatıcı 5 L: 199,50 TL
Konsantre Yumuşatıcı 1440 ml: 159,50 TL
Sıvı Çamaşır Deterjanı 3 L: 205 TL
Oksijen Çamaşır Suyu 4 L: 65 TL
Bulaşık Makinesi Kapsülü 36'lı: 210 TL
Çocuk Bezi Çeşitleri (Maxi 62'li / Junior 48'li / Extra Large 38'li): 319 TL
Ultra Hijyenik Ped (Normal 16'lı / Gece 14'lü): 37,50 TL
Gece Hijyenik Ped: 40,00 TL
Saç Spreyi Ultra Strong 250 ml: 175 TL
Bebek Şampuanı 700 ml: 179,50 TL
Fırçalı Yüz Temizleme Köpüğü 150 ml: 87,50 TL
Mucizevi Yağ Saç Bakım Kremi 150 ml: 169,50 TL
Anında Onarıcı Saç Kremi 180 ml: 149,50 TL
Tost ve Izgara Makinesi: 2.299 TL
Çay Makinesi: 1.699 TL
Elektrikli Isıtıcı Fan: 799 TL
Mini Blender Set: 1.599 TL
Akıllı Baskül: 499 TL
Tıraş Makinesi: 349 TL
Süper Hızlı Su Dalgası Maşası: 899 TL
Epilasyon Aleti: 899 TL
Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi: 4.299 TL
Dikey El Süpürgesi: 1.299 TL
4 Başlıklı Masaj Aleti: 699 TL
Çamaşır Makinesi 11 Kg: 21.999 TL
Bulaşık Makinesi: 15.999 TL
Buzdolabı: 32.999 TL