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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 14:40
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 14:40

Altın alıp satacaklar dikkat: 'Oto ekspertiz' dönemi başladı

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, altın alım ve satımında sahte veya ayarı düşük ürün mağduriyeti yaşanmaması için "ayar evi" uyarısında bulundu. Tıpkı araç alımında uygulanan oto ekspertiz gibi altın için de ekspertiz yapılabildiğini belirten Şahin, Darphane basımı dışındaki bilezik ve takılarda kontrol yaptırılmadan işlem yapılmaması gerektiğini söyledi.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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Altın alıp satacaklar dikkat: 'Oto ekspertiz' dönemi başladı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 14:40
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 14:40

Genel Başkanı ; alırken veya bozdururken vatandaşların dolandırılmamak için ayar evlerinde ekspertiz yaptırmaları gerektiğini söyledi. Şahin, "Oto ekspertizdeki olay altında da var" dedi. 

Altın alıp satacaklar dikkat: 'Oto ekspertiz' dönemi başladı

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin; altın alım ve satımında vatandaşların ve sarrafların mağduriyet yaşamaması için önemli uyarılarda bulundu. Altınların ayarını ölçen cihazlarla gerçek değerinin tespit edilebildiğini belirten Şahin, özellikle bilezik ve takı alırken ya da bozdururken ayar kontrolü yaptırılmasını tavsiye etti. Altınlar için de oto ekspertizine benzer bir sistemin bulunduğunu ifade eden Şahin, "Artık altınlar için de ekspertiz yapılabiliyor. ‘Ayar evi’ dediğimiz, her şehirde sarrafların içerisinde altınların, bileziklerin ve takıların ayarını ölçen makineler var. Aynı oto ekspertizde olduğu gibi, arabayı gösterip bir problem varsa önceden öğreniyoruz. Aynı şey sarraflar için de geçerli" diye konuştu. 

Altın alıp satacaklar dikkat: 'Oto ekspertiz' dönemi başladı

'ALTININ AYARI DÜŞÜK OLABİLİR' 

Vatandaşların satın aldıkları veya bozdurdukları altınların ayarının düşük olabileceğine ya da altının yalnızca altın suyuna batırılmış olabileceğine dikkat çeken Şahin, bu riskin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti. Ayar ölçüm cihazları sayesinde altının gerçek ayarının öğrenilebildiğini kaydeden Şahin; "Bu cihazla altının ayarının gerçekte ne olduğunu öğrenebiliyoruz. Sarraflar da bunu yapıyor ve kandırılmıyoruz" ifadelerini kullandı. Darphanede basılan altınlar dışındaki bilezik ve takıların alımında veya bozdurulmasında kontrolün önemine değinen Şahin, vatandaşların işlem öncesinde ayar evlerine başvurmasını önerdi. Şahin; "Darphanede basılan altınlar hariç, onun dışındaki bilezik ve takıları alıyorsak veya bozduruyorsak kesinlikle önce bir ayar evinde değerini öğrenip kandırılmadan almamız bizim için daha sağlıklı olur. Oto ekspertizdeki olay altında da var" dedi.

 

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ETİKETLER
#altın
#mahmut şahin
#tüketiciler birliği
#Oto Ekspertiz
#Ayar Evi
#Ekonomi
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