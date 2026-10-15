Avrupa ülkesi Bayraktar TB3 tabanlı İHA'lar için düğmeye bastı: 6 tane alacaklar

İtalya Hava Kuvvetleri, taarruz ve keşif görevlerinde kullanılacak 6 adet Astore Levante insansız hava aracının (İHA) tedariki için harekete geçti. İtalya Hava Kuvvetleri Komutanı General Antonio Conserva, Roma'da düzenlenen basın toplantısında sözleşmenin imzalandığını açıkladı.

Rivista Italiana Difesa'nın haberine göre yeni hava araçlarının sertifikasyon sürecinin 2026 sonu veya 2027 başında tamamlanması bekleniyor.

İmzalanan anlaşma kapsamında üç sistem teslim edilecek. Her bir sistemde 1 yer kontrol istasyonu ve 2 İHA bulunacak. Böylelikle İtalya Hava Kuvvetleri toplam 6 adet Astore Levante insansız hava aracına sahip olacak.

ASTORE LEVANTE İÇİN SİLAH SEÇİMİ HENÜZ KESİNLEŞMEDİ

Yeni İHA'larda kullanılacak silahların nihai seçimi ise henüz yapılmadı. Hava aracı MAM serisi güdümlü bombaları ve Baykar Kemankeş 1 mini seyir füzelerini taşıyacak şekilde tasarlandı. Bununla birlikte İtalya, MBDA ve yerli üreticiler tarafından geliştirilen alternatif silah sistemlerini de değerlendiriyor.

İtalya merkezli Leonardo ile Türkiye merkezli Baykar'ın ortak girişimi LBA Systems tarafından geliştirilen Astore Levante, Bayraktar TB3 insansız hava aracının özel bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor.

Maksimum 1.450 kilogram kalkış ağırlığına sahip olan İHA 280 kilograma kadar faydalı yük taşıyabiliyor. Ayrıca 24 saatin üzerinde havada kalış süresi sunuyor.

MQ-1 PREDATOR İHA'LARININ YERİNİ ALACAK

İtalya Hava Kuvvetleri için tedarik edilecek Astore Levante sistemleri envanterdeki eski ABD yapımı MQ-1 Predator insansız hava araçlarının yerini alacak. Yeni İHA'ların keşif, ateş desteği ve İHA operatörlerinin eğitimi gibi görevlerde kullanılması planlanıyor.