Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Savunma Teknolojileri
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 13:49
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 13:51

Avrupa ülkesi Bayraktar TB3 tabanlı İHA'lar için düğmeye bastı: 6 tane alacaklar

İtalya Hava Kuvvetleri, ABD yapımı MQ-1 Predator insansız hava araçlarının yerini alacak 6 adet Bayraktar TB3 tabanlı Astore Levante taarruz ve keşif İHA'sı için tedarik sürecine başladı. Yeni sistemlerin sertifikasyonunun 2026 sonu veya 2027 başında tamamlanması bekleniyor.

Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Avrupa ülkesi Bayraktar TB3 tabanlı İHA'lar için düğmeye bastı: 6 tane alacaklar
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 13:49
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 13:51

İtalya Hava Kuvvetleri, taarruz ve keşif görevlerinde kullanılacak 6 adet Astore Levante insansız hava aracının (İHA) tedariki için harekete geçti. İtalya Hava Kuvvetleri Komutanı General Antonio Conserva, Roma'da düzenlenen basın toplantısında sözleşmenin imzalandığını açıkladı.

Rivista Italiana Difesa'nın haberine göre yeni hava araçlarının sertifikasyon sürecinin 2026 sonu veya 2027 başında tamamlanması bekleniyor.

İmzalanan anlaşma kapsamında üç sistem teslim edilecek. Her bir sistemde 1 yer kontrol istasyonu ve 2 İHA bulunacak. Böylelikle İtalya Hava Kuvvetleri toplam 6 adet Astore Levante insansız hava aracına sahip olacak.

Avrupa ülkesi Bayraktar TB3 tabanlı İHA'lar için düğmeye bastı: 6 tane alacaklar

ASTORE LEVANTE İÇİN SİLAH SEÇİMİ HENÜZ KESİNLEŞMEDİ

Yeni İHA'larda kullanılacak silahların nihai seçimi ise henüz yapılmadı. Hava aracı MAM serisi güdümlü bombaları ve Kemankeş 1 mini seyir füzelerini taşıyacak şekilde tasarlandı. Bununla birlikte İtalya, MBDA ve yerli üreticiler tarafından geliştirilen alternatif silah sistemlerini de değerlendiriyor.

İtalya merkezli Leonardo ile Türkiye merkezli Baykar'ın ortak girişimi LBA Systems tarafından geliştirilen Astore Levante, Bayraktar TB3 insansız hava aracının özel bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor.

Maksimum 1.450 kilogram kalkış ağırlığına sahip olan İHA 280 kilograma kadar faydalı yük taşıyabiliyor. Ayrıca 24 saatin üzerinde havada kalış süresi sunuyor.

Avrupa ülkesi Bayraktar TB3 tabanlı İHA'lar için düğmeye bastı: 6 tane alacaklar

MQ-1 PREDATOR İHA'LARININ YERİNİ ALACAK

İtalya Hava Kuvvetleri için tedarik edilecek Astore Levante sistemleri envanterdeki eski ABD yapımı MQ-1 Predator insansız hava araçlarının yerini alacak. Yeni İHA'ların keşif, ateş desteği ve İHA operatörlerinin eğitimi gibi görevlerde kullanılması planlanıyor.

Avrupa ülkesi Bayraktar TB3 tabanlı İHA'lar için düğmeye bastı: 6 tane alacaklar
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Casper, bilgisayarlarının performans ve dayanıklılığını SGS ve Intertek testleriyle doğruladı!
Bir bu eksikti: Yapay zekâ kendi kendini kopyalayıp internete yayılabilir!
ETİKETLER
#baykar
#Mq-1 Predator
#İtalya Hava Kuvvetleri
#Antonio Conserva
#Astore Levante
#Savunma Teknolojileri
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.