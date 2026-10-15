Casper, bilgisayarlarının performans ve dayanıklılığını SGS ve Intertek testleriyle doğruladı!

Casper, kendi Ar-Ge laboratuvarlarında gerçekleştirdiği performans ve dayanıklılık testlerini uluslararası bağımsız kuruluşların ölçümleriyle desteklemeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Excalibur G915 ile Nirvana S100 ve S200 modellerinin SGS ve Intertek tarafından gerçekleştirilen test sonuçlarını kullanıcılarıyla paylaştı.

“BAĞIMSIZ TEST ÇALIŞMALARIMIZI DİĞER MODELLERİMİZE DE YAYACAĞIZ”

Ürün geliştirme süreçlerinde kalite ve dayanıklılığa verdikleri öneme dikkat çeken Casper Pazarlama ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Feray Karaman, “Casper olarak 35 yıllık deneyimimizle kullanıcılarımıza yüksek performanslı, güvenilir ve uzun ömürlü bilgisayarlar sunmak için Ar-Ge’ye, mühendisliğe ve ürün kalitesine sürekli yatırım yapıyoruz. Ürünlerimizi geliştirme aşamasından itibaren kendi Ar-Ge laboratuvarlarımızda kapsamlı performans, kalite ve dayanıklılık testlerinden geçiriyor, belirlediğimiz yüksek kalite standartlarını karşılamalarını sağlıyoruz. Uluslararası bağımsız kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen testlerle de kendi laboratuvarlarımızda elde ettiğimiz sonuçları doğrulayarak kalite yaklaşımımızı somut verilerle ortaya koyuyoruz. SGS ve Intertek tarafından gerçekleştirilen testlerde elde ettiğimiz başarılı sonuçlar, bu alandaki çalışmalarımızın önemli bir göstergesi. Önümüzdeki dönemde bağımsız test programımızı diğer ürün modellerimizi de kapsayacak şekilde genişletecek, elde ettiğimiz sonuçları kullanıcılarımızla şeffaf biçimde paylaşmayı sürdüreceğiz” dedi.

EXCALİBUR G915, İKİ ULUSLARARASI LABORATUVARIN TESTLERİNDEN BAŞARIYLA GEÇTİ

Casper’ın yüksek performanslı bilgisayarı Excalibur G915, SGS ve Intertek tarafından gerçekleştirilen kapsamlı performans ve dayanıklılık testlerini başarıyla tamamladı. Intel Core Ultra 7 356H işlemci ve NVIDIA GeForce RTX 5070 ekran kartına sahip konfigürasyon üzerinde SGS tarafından yapılan testlerde işlemci ve ekran kartı performansı, oyun performansı, sıcaklık değerleri, batarya, ekran kalitesi ve mekanik dayanıklılık değerlendirildi. Excalibur G915, test edilen tüm ana başlıklarda belirlenen kabul kriterlerini karşıladı.

SGS tarafından gerçekleştirilen mekanik dayanıklılık testinde Excalibur G915’in menteşesi 20 bin açma-kapama çevrimine tabi tutuldu. Her 5 bin çevrimde bir yapılan kontrollerde kasada çatlak, ekran kablolarında hasar veya menteşe direncinde azalma tespit edilmedi. PCMark Productivity testinde 20 bin 343 puana ulaşan bilgisayar, 15 bin puanlık kabul kriterinin üzerinde performans gösterdi. Enerji tasarrufu modunda, 2K video oynatma koşullarında gerçekleştirilen batarya testinde ise şarj seviyesinin yüzde 95’ten yüzde 5’e düşmesi ortalama 10 saat 35 dakika sürdü.

Intertek tarafından gerçekleştirilen testlerde de Excalibur G915’in sistem ve oyun performansı, sıcaklık değerleri, batarya ve menteşe dayanıklılığı incelendi. Bilgisayar, Cyberpunk 2077 oyununda 1080p High ayarında 135 FPS, Ultra ayarında ise 117 FPS değerlerine ulaştı. Intertek’in gerçekleştirdiği 20 bin açma-kapama çevrimlik menteşe dayanıklılık testinde de herhangi bir deformasyon tespit edilmedi.

NİRVANA S100 VE S200, DAYANIKLILIK TESTİNDE 20 BİN ÇEVRİMİ TAMAMLADI

Casper Nirvana S100 ve S200 modelleri, SGS tarafından gerçekleştirilen kapsamlı performans ve dayanıklılık testlerini başarıyla tamamladı. Intel Core Ultra 7 255H işlemcili konfigürasyon üzerinde yapılan testlerde işlemci ve sistem performansı, sıcaklık değerleri, batarya, ekran kalitesi ve mekanik dayanıklılık değerlendirildi.

SGS tarafından gerçekleştirilen mekanik dayanıklılık testinde bilgisayarların menteşeleri 20 bin açma-kapama çevrimine tabi tutuldu. Her 5 bin çevrimde bir yapılan kontrollerde kasada çatlak, ekran kablolarında hasar veya menteşe direncinde azalma tespit edilmedi. Ekran kalitesinin değerlendirildiği testlerde ise kırmızı, yeşil, mavi, beyaz ve siyah renkler üzerinde yapılan incelemelerde ölü piksel veya arka ışık sızması görülmedi.

Performans testlerinde PCMark Productivity ölçümünde 18 bin 544 puana ulaşan bilgisayarlar, 10 bin 750 puanlık kabul kriterinin üzerinde sonuç elde etti. Enerji tasarrufu modunda, 2K video oynatma koşullarında gerçekleştirilen batarya testinde şarj seviyesinin yüzde 95’ten yüzde 5’e düşmesi ortalama 6 saat 42 dakika sürerken, yüzde 5’ten yüzde 100’e şarj süresi ortalama 2 saat 2 dakika olarak ölçüldü.

CASPER, ULUSLARARASI TEST SONUÇLARINI KULLANICILARIYLA PAYLAŞIYOR

Casper, kendi Ar-Ge laboratuvarlarında gerçekleştirdiği testlerin yanı sıra uluslararası bağımsız kuruluşlardan elde ettiği performans ve dayanıklılık raporlarını da web sitesi üzerinden kullanıcılarıyla paylaşıyor. Kullanıcılar, “Casper Ürün Testleri ve Doğrulama Raporları” bölümünden bilgisayarların hangi koşullarda test edildiğini, uygulanan test yöntemlerini ve elde edilen sonuçları detaylı biçimde inceleyebiliyor. Ürün kalitesi ve dayanıklılığı konusunda şeffaflığı ön planda tutan Casper, bağımsız test programına diğer modellerini de dahil ederek yeni raporları kullanıcılarıyla paylaşmayı sürdürecek.