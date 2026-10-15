Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek’ten yeni anayasa mesajı: “Gelecek nesillere karşı tarihî sorumluluğumuzdur”

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İstanbul
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen "Türkiye'nin Yeni Anayasa Gündemi" toplantısının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı. Bakan Gürlek açıklamasında Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda milletin ortak iradesini yansıtan yeni anayasanın en kısa sürede Türkiye’ye kazandırılacağına inandığını belirtti.
Adalet Bakanı Akın Gürlek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulumuzun “Türkiye’nin Yeni Anayasa Gündemi” başlıklı toplantısına katılarak Sayın Başkanvekilimiz Mehmet Uçum ve kıymetli kurul üyeleriyle bir araya geldik.
12 Eylül darbesinin izlerini taşıyan mevcut anayasal yapının yerine millet iradesini esas alan, insan onurunu ve temel hak ve hürriyetleri güvence altına alan yeni, sivil ve demokratik bir anayasa kazandırmak, gelecek nesillere karşı tarihî sorumluluğumuzdur.
Farklılıklarımızı ayrışma değil, ortak değerlerimizin zenginliği olarak gören; eşit vatandaşlık anlayışını esas alan kuşatıcı bir toplum sözleşmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda milletimizin ortak iradesini yansıtan yeni anayasayı en kısa sürede ülkemize kazandıracağımıza inanıyorum.
Toplantımızın ülkemiz ve aziz milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.