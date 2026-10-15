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Gündem
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Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 11:49
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 11:49

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek’ten yeni anayasa mesajı: “Gelecek nesillere karşı tarihî sorumluluğumuzdur”

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Gürlek açıklamasında yeni anayasa çalışmalarının gerekliğini işaret ederek “12 Eylül darbesinin izlerini taşıyan mevcut anayasal yapının yerine millet iradesini esas alan, insan onurunu ve temel hak ve hürriyetleri güvence altına alan yeni, sivil ve demokratik bir anayasa kazandırmak, gelecek nesillere karşı tarihî sorumluluğumuzdur.” ifadelerini kullandı.

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Editor
 Şenay Yurtalan
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Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek’ten yeni anayasa mesajı: “Gelecek nesillere karşı tarihî sorumluluğumuzdur”
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 11:49
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 11:49

Adalet Bakanı , 'nde düzenlenen "Türkiye'nin Yeni Anayasa Gündemi" toplantısının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı. Bakan Gürlek açıklamasında hedeflerimiz doğrultusunda milletin ortak iradesini yansıtan yeni anayasanın en kısa sürede Türkiye’ye kazandırılacağına inandığını belirtti.

HABERİN ÖZETİ

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek’ten yeni anayasa mesajı: “Gelecek nesillere karşı tarihî sorumluluğumuzdur”

Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen toplantının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda milletin iradesini yansıtan yeni ve sivil bir anayasanın en kısa sürede ülkeye kazandırılacağına inandığını belirtti.
Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu tarafından Çankaya Köşkü'nde 'Türkiye'nin Yeni Anayasa Gündemi' başlıklı toplantı düzenlendi.
Bakan Akın Gürlek, toplantıda Başkanvekili Mehmet Uçum ve kurul üyeleriyle bir araya geldi.
Gürlek, 12 Eylül darbesinin izlerini taşıyan mevcut anayasa yerine millet iradesini, insan onurunu ve temel hakları güvence altına alan yeni ve sivil bir anayasa yapmanın tarihi bir sorumluluk olduğunu ifade etti.
Eşit vatandaşlık anlayışını esas alan kuşatıcı bir toplum sözleşmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği aktarıldı.
Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yeni anayasanın en kısa sürede kazandırılacağına inandığını kaydetti.
Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.

Adalet Bakanı Akın Gürlek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulumuzun “Türkiye’nin Yeni Anayasa Gündemi” başlıklı toplantısına katılarak Sayın Başkanvekilimiz ve kıymetli kurul üyeleriyle bir araya geldik.

"GELECEK NESİLLERE KARŞI TARİHÎ SORUMLULUĞUMUZDUR"

12 Eylül darbesinin izlerini taşıyan mevcut anayasal yapının yerine millet iradesini esas alan, insan onurunu ve temel hak ve hürriyetleri güvence altına alan yeni, sivil ve demokratik bir anayasa kazandırmak, gelecek nesillere karşı tarihî sorumluluğumuzdur.

Farklılıklarımızı ayrışma değil, ortak değerlerimizin zenginliği olarak gören; eşit vatandaşlık anlayışını esas alan kuşatıcı bir toplum sözleşmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.

Cumhurbaşkanımız Sayın ’ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda milletimizin ortak iradesini yansıtan yeni anayasayı en kısa sürede ülkemize kazandıracağımıza inanıyorum.

Toplantımızın ülkemiz ve aziz milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

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ETİKETLER
#Recep Tayyip Erdoğan
#Akın Gürlek
#türkiye yüzyılı
#mehmet uçum
#çankaya köşkü
#Gündem
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