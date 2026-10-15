Adalet Bakanı Akın Gürlek, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen "Türkiye'nin Yeni Anayasa Gündemi" toplantısının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı. Bakan Gürlek açıklamasında Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda milletin ortak iradesini yansıtan yeni anayasanın en kısa sürede Türkiye’ye kazandırılacağına inandığını belirtti.

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HABERİN ÖZETİ Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek’ten yeni anayasa mesajı: “Gelecek nesillere karşı tarihî sorumluluğumuzdur” Adalet Bakanı Akın Gürlek, Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen toplantının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda milletin iradesini yansıtan yeni ve sivil bir anayasanın en kısa sürede ülkeye kazandırılacağına inandığını belirtti. Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu tarafından Çankaya Köşkü'nde 'Türkiye'nin Yeni Anayasa Gündemi' başlıklı toplantı düzenlendi. Bakan Akın Gürlek, toplantıda Başkanvekili Mehmet Uçum ve kurul üyeleriyle bir araya geldi. Gürlek, 12 Eylül darbesinin izlerini taşıyan mevcut anayasa yerine millet iradesini, insan onurunu ve temel hakları güvence altına alan yeni ve sivil bir anayasa yapmanın tarihi bir sorumluluk olduğunu ifade etti. Eşit vatandaşlık anlayışını esas alan kuşatıcı bir toplum sözleşmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği aktarıldı. Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yeni anayasanın en kısa sürede kazandırılacağına inandığını kaydetti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulumuzun “Türkiye’nin Yeni Anayasa Gündemi” başlıklı toplantısına katılarak Sayın Başkanvekilimiz Mehmet Uçum ve kıymetli kurul üyeleriyle bir araya geldik.

"GELECEK NESİLLERE KARŞI TARİHÎ SORUMLULUĞUMUZDUR"

12 Eylül darbesinin izlerini taşıyan mevcut anayasal yapının yerine millet iradesini esas alan, insan onurunu ve temel hak ve hürriyetleri güvence altına alan yeni, sivil ve demokratik bir anayasa kazandırmak, gelecek nesillere karşı tarihî sorumluluğumuzdur.

Farklılıklarımızı ayrışma değil, ortak değerlerimizin zenginliği olarak gören; eşit vatandaşlık anlayışını esas alan kuşatıcı bir toplum sözleşmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda milletimizin ortak iradesini yansıtan yeni anayasayı en kısa sürede ülkemize kazandıracağımıza inanıyorum.

Toplantımızın ülkemiz ve aziz milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.