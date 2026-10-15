Herzog kürsüye çıktı! Bakan Hakan Fidan dahil 10 ülke temsilcisi salonu terk etti

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen CICA 7. Zirvesi'nde İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un konuşması sırasında büyük bir diplomatik protesto yaşandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve 10’dan fazla ülkenin temsilcisi salonu terk etti. Filistin, Pakistan, Suudi Arabistan, Irak, Mısır, Kuveyt, Katar, Ürdün, Malezya, Endonezya ve Bangladeş temsilcileri salonu terk edenler arasındaydı.