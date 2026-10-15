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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 14:26
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 14:30

Bakan duyurdu: Ekim ayı SED ödemeleri hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması amacıyla ekim ayına yönelik toplam 2 milyar 233 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesinin hesaplara yatırıldığını açıkladı.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Bakan duyurdu: Ekim ayı SED ödemeleri hesaplara yatırıldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 14:26
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 14:30

, çocuklara yönelik hizmetlere özel bir önem verdiklerini belirterek, çocukların aile ortamından kopmadan desteklenmesi amacıyla ekim ayı () ödemelerinin tamamlandığını bildirdi.

Bakan Göktaş, bu kapsamda ekim ayına yönelik toplam 2 milyar 233 milyon lira tutarındaki SED ödemesinin hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldığını kaydetti.

Bakan duyurdu: Ekim ayı SED ödemeleri hesaplara yatırıldı

'ÇOCUKLARIN AİLE ORTAMINDA BÜYÜMESİNİ ÖNCELİKLİ GÖRÜYORUZ'

Aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığıyla yetişebilmeleri için gayret gösterdiklerini vurgulayan Bakan Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Çocukların aile ortamında büyümelerinin, toplumsal değerlerin korunmasında vazgeçilmez bir rolü olduğuna inanıyoruz. SED ile çocuklarımızı ailelerinin yanında ve sosyal çevresi içerisinde destekliyoruz. Çocuklarımızın milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı birer fert olarak yetişmeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

 

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ETİKETLER
#çocuk
#mahinur özdemir göktaş
#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı
#sed
#sosyal ve ekonomik destek
#Ekonomi
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