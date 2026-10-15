Bakan duyurdu: Ekim ayı SED ödemeleri hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocuklara yönelik hizmetlere özel bir önem verdiklerini belirterek, çocukların aile ortamından kopmadan desteklenmesi amacıyla ekim ayı Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerinin tamamlandığını bildirdi.

Bakan Göktaş, bu kapsamda ekim ayına yönelik toplam 2 milyar 233 milyon lira tutarındaki SED ödemesinin hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldığını kaydetti.

'ÇOCUKLARIN AİLE ORTAMINDA BÜYÜMESİNİ ÖNCELİKLİ GÖRÜYORUZ'

Aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığıyla yetişebilmeleri için gayret gösterdiklerini vurgulayan Bakan Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Çocukların aile ortamında büyümelerinin, toplumsal değerlerin korunmasında vazgeçilmez bir rolü olduğuna inanıyoruz. SED ile çocuklarımızı ailelerinin yanında ve sosyal çevresi içerisinde destekliyoruz. Çocuklarımızın milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı birer fert olarak yetişmeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."