Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 13:23
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 14:03

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'ten İstanbul'daki sel felaketine ilişkin açıklama

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, İstanbul'da yaşanan sel felaketine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Gürlek, yaşanan olaylara ilişkin adli soruşturmaların başlatıldığını duyurdu.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'ten İstanbul'daki sel felaketine ilişkin açıklama
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 13:23
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 14:03

Sosyal medyadan açıklama yapan Bakan şu ifadeleri kullandı:

HABERİN ÖZETİ

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'ten İstanbul'daki sel felaketine ilişkin açıklama

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Bakan Akın Gürlek, İstanbul'daki şiddetli yağış ve su baskınları nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlara başsağlığı diledi ve yaşanan olaylarla ilgili adli soruşturmaların başlatıldığını duyurdu.
İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış ve su baskınları sonucu hayatını kaybeden vatandaşlar için rahmet, ailelerine başsağlığı dilenmiştir.
Yağışlardan olumsuz etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri iletilmiştir.
Yaşanan olaylara ilişkin adli soruşturmalar başlatılmış olup, tüm yönleriyle aydınlatılması ve ihmal/kusurların tespiti için çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir.
Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

"’da etkili olan şiddetli ve su baskınları sırasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah’tan rahmet; kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Yağışlardan olumsuz etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. 

Yaşanan olaylara ilişkin adli soruşturmalar başlatılmış olup olayların tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa ihmal ve kusurların tespiti ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir. Rabbim ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."

https://x.com/abakingurlek/status/2110675708993294385

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İstanbul'daki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı sayısı yükseldi
Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uzmanı İstanbul için saat verdi!
İstanbul baraj doluluk oranlarında büyük sıçrama: İSKİ açıkladı, son 10 yıllık rakamlar dikkat çekti
ETİKETLER
#İstanbul
#Yağış
#Akın Gürlek
#vatandaşlar
#Su Baskınları
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.