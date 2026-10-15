Sosyal medyadan açıklama yapan Bakan Akın Gürlek şu ifadeleri kullandı:

Özetle

HABERİN ÖZETİ Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'ten İstanbul'daki sel felaketine ilişkin açıklama Bakan Akın Gürlek, İstanbul'daki şiddetli yağış ve su baskınları nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlara başsağlığı diledi ve yaşanan olaylarla ilgili adli soruşturmaların başlatıldığını duyurdu. İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış ve su baskınları sonucu hayatını kaybeden vatandaşlar için rahmet, ailelerine başsağlığı dilenmiştir. Yağışlardan olumsuz etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri iletilmiştir. Yaşanan olaylara ilişkin adli soruşturmalar başlatılmış olup, tüm yönleriyle aydınlatılması ve ihmal/kusurların tespiti için çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir. Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır.

"İstanbul’da etkili olan şiddetli yağış ve su baskınları sırasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah’tan rahmet; kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Yağışlardan olumsuz etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Yaşanan olaylara ilişkin adli soruşturmalar başlatılmış olup olayların tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa ihmal ve kusurların tespiti ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir. Rabbim ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."

https://x.com/abakingurlek/status/2110675708993294385