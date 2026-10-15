Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uzmanı İstanbul için saat verdi!

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İstanbul
Türkiye genelinde etkisini artıran sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar, sel ve su baskını tehlikesini gündemin ilk sırasında tutmayı sürdürüyor.
Gözler İstanbul’da yağışın ne zaman etkisini kaybedeceği, hangi ilçelerde sel riskinin daha yüksek olduğu ve hafta sonu havanın nasıl seyredeceğinde.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 15 Ekim 2026 tarihli tahminlerinde İstanbul’un da aralarında bulunduğu bazı bölgelerde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli yağış beklendiği bildirildi.
Marmara ve Kıyı Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esecek rüzgârın saatte 50 ila 80 kilometre hıza ulaşabileceği uyarısı yapıldı.
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Meteoroloji Mühendisi Dr. Güven Özdemir, Tgrthaber.com Özel Haber Editörü Zeynep Gizem Er’e yaptığı özel değerlendirmede İstanbul’da sağanağın etkili olacağı saatleri, yağış beklenen ilçeleri ve sel riskini değerlendirdi.
Karadeniz üzerinden gelen siklonik sistemin hangi bölgeleri etkileyeceğini açıklayan Özdemir, hafta sonu hava durumu ve kuvvetli rüzgara ilişkin de dikkat çeken uyarılarda bulundu.
İstanbul’da sağanak yağışın özellikle günün ilk bölümünde etkisini artırması beklenirken, bazı ilçelerde öğleden sonra da kuvvetli yağış görülebileceği belirtiliyor.
Yer yer metrekareye 40 ila 70 kilogram yağış düşebileceğine dikkat çeken Dr. Güven Özdemir, sel ve su baskını riskinin sürdüğü konusunda vatandaşları uyardı:
'Bugün, 15 Ekim Perşembe günü İstanbul’da özellikle sabah saatlerinden öğle saatlerine kadar dikkatli olunması gerekiyor. Kuvvetli sağanak ve fırtınanın bu saatlerde etkisini sürdürmesi bekleniyor. Ancak yağışlı sistemin hareketine bağlı olarak bazı ilçelerde yağış öğleden sonra da kuvvetli olabilir.
Toprak suya doyduğu için her yağış olumsuz durumları gündeme getirebilir. İlçeler açısından baktığımızda, Avrupa Yakası’nda Çatalca, Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer, Başakşehir, Esenyurt ve Büyükçekmece; Anadolu Yakası’nda ise Maltepe, Kartal, Sultanbeyli, Pendik, Tuzla ve Şile öne çıkıyor. Bu bölgelerde yer yer metrekareye 40–70 kilogram yağış düşebileceği tahmin ediliyor.
Vatandaşlarımızın özellikle üç konuda dikkatli olması gerekiyor:
Son olarak, İstanbul’da yaşanan ciddi su baskınları ve can kayıpları göz önünde bulundurulduğunda, bu uyarıları hafife almamak gerekiyor. Yağışın kısa süreliğine kesilmesi tehlikenin geçtiği anlamına gelmiyor.
Yeni sağanaklar aynı bölgelerde su seviyesini yeniden yükseltebilir. Vatandaşlarımız MGM, AKOM ve İstanbul Valiliği'nin güncel duyurularını takip etmeli; acil durumlarda 112’yi aramalıdır.''
İstanbul’da yağışın ne zaman sona ereceği merak edilirken, önümüzdeki günlere ilişkin tahminler de netleşmeye başladı. Yağışlı sistemin perşembe günüyle sınırlı kalmayabileceğini belirten Özdemir, cuma günü ve hafta sonu için de sağanak ihtimaline dikkat çekti.
İstanbul’da havanın kısa sürede tamamen normale dönmesinin beklenmediğini ifade eden uzman, yağışların seyrine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:
''Türkiye genelinde etkili olan yağışlı sistemin bugün de etkisini sürdürmesini bekliyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre 15 Ekim Perşembe günü İstanbul, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere birçok bölgede kuvvetli, yer yer çok kuvvetli sağanakların görülebileceğini işaret ediyor.
İstanbul açısından baktığımızda, yağışların bugün gün boyunca aralıklarla devam etmesi, akşam saatlerinde ise özellikle Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası’nda etkisini sürdürmesi bekleniyor. 16 Ekim Cuma günü de yağış ihtimali devam edecek. Hafta sonu, özellikle 17 ve 18 Ekim’de, Marmara’nın doğusunda yer yer kuvvetli sağanaklar görülebilir. Dolayısıyla İstanbul’da havanın bir anda tamamen normale dönmesi beklenilmemelidir.''
Sağanak yağışın etkisi İstanbul’la sınırlı kalmıyor. Karadeniz üzerinden gelen siklonik sistemin özellikle Batı Karadeniz ve Marmara’nın doğusunda etkili olması beklenirken, bazı bölgelerde aşırı yağış riski öne çıkıyor.
Batı Karadeniz’de ani sel, dere taşkını ve heyelan riski artarken, Marmara Bölgesi’nde İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde de dikkatli olunması gerekiyor.
Dr. Güven Özdemir, Türkiye genelinde en riskli bölgeleri ve vatandaşların alması gereken önlemleri şöyle değerlendirdi:
''Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 15 Ekim 2026 tarihli tahmininde en yüksek yağış riski özellikle Batı Karadeniz kıyıları ve Marmara’nın doğusunda öne çıkıyor. Düzce ve Zonguldak çevrelerinde kıyı kesimleri için metrekareye 100 kilogramı aşabilecek yağış olasılığı bildirilirken, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde de çok kuvvetli yağış bekleniyor.
Karadeniz üzerinden etkili olan siklonik sistemin oluşturduğu yağışları değerlendirirken özellikle Batı Karadeniz ve Marmara’nın doğusuna dikkat çekmek gerekiyor. Ancak sistemin etkisi yalnızca Karadeniz kıyılarıyla sınırlı değil; Türkiye’nin farklı bölgelerinde de kuvvetli yağışlar görülüyor.
En riskli bölgelerin başında Batı Karadeniz geliyor. Zonguldak ve Düzce çevrelerinde, özellikle kıyı kesimlerinde yer yer aşırı yağış ihtimali bulunuyor. Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde de kuvvetli ve çok kuvvetli sağanaklar bekleniyor. Bu bölgelerde ani sel, dere taşkını ve eğimli arazilerde heyelan riski artabilir.
Marmara Bölgesi’nde ise İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde kuvvetli yağışlara karşı dikkatli olunmalı. Özellikle Kocaeli ve Sakarya’da kısa sürede yoğunlaşan yağışlar; dere yataklarında su seviyesinin yükselmesine, düşük kotlu yerleşim alanlarında ve şehir içi yollarda su baskınlarına neden olabilir.
Orta ve Doğu Karadeniz’in bazı kesimlerinde de yağışların etkili olması bekleniyor. Amasya, Çorum, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde kuvvetli sağanaklar görülebilir. Doğu Anadolu’nun batısında ise Tunceli, Erzincan, Elazığ ve Bingöl çevrelerinde yoğun yağış riski bulunuyor.
Meteorolojik açıdan bu sistemde önemli olan, yalnızca yağışın toplam miktarı değil, yağışın ne kadar kısa sürede düştüğüdür. Toprak zaten suya doymuşsa ve dereler yüksek seviyedeyse, ilave yağışlar daha hızlı taşkınlara yol açabilir. Dağlık alanlarda heyelan, şehirlerde ise alt geçitler, bodrum katlar ve yetersiz drenaj bulunan bölgeler daha fazla risk altındadır. Vatandaşlarımızın dere yataklarından uzak durması, suyla kaplı yollardan geçmeye çalışmaması ve özellikle kuvvetli yağış sırasında zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmaması gerekiyor.''
Yağışların hafiflemesi, sıcaklıkların da hemen yükseleceği anlamına gelmiyor. Yağışlı sistemin ardından kuzeyli rüzgârların etkisiyle özellikle batı ve iç kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor.
İstanbul’da yağışların cuma ve hafta sonu boyunca aralıklarla devam edebileceğini, pazartesi günü ise belirgin biçimde hafiflemesinin beklendiğini belirten Özdemir, su baskını yaşanan bölgelerde yağış sona erse bile tehlikenin hemen ortadan kalkmayacağına dikkat çekti:
''Bir diğer önemli konu da sıcaklıklar. Yağışlı sistemin ardından kuzeyli rüzgârların etkisiyle özellikle batı ve iç kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. Yani yağışların azalması, havanın hemen ısınacağı anlamına gelmiyor; sonbaharın serin yüzünü daha fazla hissedebiliriz. Özetle: İstanbul’da yağışların cuma ve hafta sonu boyunca aralıklarla sürmesi, pazartesi günü ise belirgin biçimde hafiflemesi bekleniyor. Ancak su baskını yaşanan bölgelerde yağış kesilse bile biriken sular ve zemin doygunluğu nedeniyle risk bir süre daha devam edebilir. Vatandaşlarımızın güncel MGM ve AKOM uyarılarını takip etmeleri önemli.''
Yağışın yanı sıra saatte 80 kilometreye ulaşması beklenen kuvvetli rüzgar tehlikesi de gündemde.
İstanbul ve çevresinde kuvvetli rüzgârın oluşturabileceği tehlikelere dikkat çeken Dr. Güven Özdemir, fırtına ve sağanağın birlikte görülmesiyle ortaya çıkabilecek riskleri şöyle sıraladı:
''Bu sistemde yalnızca yağış değil, kuvvetli rüzgâr da önemli bir meteorolojik tehlike oluşturuyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre 15 Ekim Perşembe günü rüzgârın özellikle Marmara Bölgesi, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda saatte 50–80 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Marmara’da rüzgârın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden etkili olması öngörülüyor.
İstanbul başta olmak üzere Kocaeli, Yalova, Bursa ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli rüzgârın günlük yaşamı olumsuz etkileme ihtimali bulunuyor. Batı Karadeniz’de ise şiddetli yağışla birlikte fırtına koşulları, özellikle kıyı kesimlerinde ve deniz ulaşımında risk oluşturabilir.
Asıl tehlike, kuvvetli rüzgâr ile yoğun yağışın aynı anda yaşanmasıdır. Rüzgâr ağaç ve direklerin devrilmesine, çatıların uçmasına ve deniz ulaşımında aksamalara neden olabilir. Sağanak ise görüş mesafesini düşürebilir, yolları suyla kaplayabilir ve ani su baskınlarına yol açabilir. Bu iki olayın birleşmesi, trafikte ve açık alanlarda tehlikeyi daha da artırır.
Özellikle İstanbul’da alt geçitler, dere yataklarına yakın bölgeler, bodrum katlar ve su birikmesine müsait caddeler dikkatle izlenmeli. Sürücülerin suyla kaplı yollara girmemesi, vatandaşların ağaçların ve gevşek yapı elemanlarının yakınında bulunmaması gerekiyor. Deniz ulaşımını kullanacakların da sefer duyurularını takip etmesi önemli. Özetle: 15 Ekim’de Marmara ve Kuzey Ege’de kuvvetli rüzgâr, Marmara’nın doğusu ve Batı Karadeniz’de ise yoğun yağış öne çıkıyor. Vatandaşlarımızın MGM ve yerel yönetimlerin uyarılarını takip ederek tedbirli olması gerekiyor.''