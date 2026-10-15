Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uzmanı İstanbul için saat verdi!

Türkiye genelinde etkisini artıran sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar, sel ve su baskını tehlikesini gündemin ilk sırasında tutmayı sürdürüyor.

Gözler İstanbul’da yağışın ne zaman etkisini kaybedeceği, hangi ilçelerde sel riskinin daha yüksek olduğu ve hafta sonu havanın nasıl seyredeceğinde.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 15 Ekim 2026 tarihli tahminlerinde İstanbul’un da aralarında bulunduğu bazı bölgelerde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli yağış beklendiği bildirildi.

Marmara ve Kıyı Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esecek rüzgârın saatte 50 ila 80 kilometre hıza ulaşabileceği uyarısı yapıldı.