İstanbul baraj doluluk oranlarında büyük sıçrama: İSKİ açıkladı, son 10 yıllık rakamlar dikkat çekti

İstanbul barajlarında sevindiren tablo özellikle son 10 yılın verilerine bakıldığında daha bir anlam taşıdı. Zira geçen yıl aynı tarihte barajlardaki doluluk oranı yüzde 24,96 olarak ölçülmüştü. 2025 yılının bilimsel olarak kurak geçtiği göz önüne alınsa da diğer yıllardaki veriler ile karşılaştırıldığında 2026 yılındaki su seviyesinin hatırı sayılır bir noktaya ulaştığı görülüyor. Bu kapsamda 10 yıllık verilerde 2026 yılı 15 Ekim baraj doluluk oranı en yüksek 7. Sırada yer alıyor. İşte yıllara göre baraj doluluk oranlarının detayları: