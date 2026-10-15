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İstanbul baraj doluluk oranlarında büyük sıçrama: İSKİ açıkladı, son 10 yıllık rakamlar dikkat çekti

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 12:02
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 12:23
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1
İstanbul baraj doluluk oranlarında büyük sıçrama: İSKİ açıkladı, son 10 yıllık rakamlar dikkat çekti

Sağanak yağmur İstanbul’da hayatı felç etti. Ancak saatlerce devam eden kuvvetli yağmur baraj doluluk oranlarına yansıdı.  Megakentin içme ve kullanım suyu ihtiyacını karşılayan barajlardaki su seviyesi bir günde yüzde 7 oranında artış gösterirken, İSKİ tarafından paylaşılan verilerde son 10 yılın baraj doluluk oranlarında şaşırtıcı bir tablo ortaya çıktı.

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İstanbul baraj doluluk oranlarında büyük sıçrama: İSKİ açıkladı, son 10 yıllık rakamlar dikkat çekti

Geçtiğimiz yılı kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya geçiren İstanbul’da sonbaharda gerçekleşen yağışlar, barajlardaki su seviyelerini bir nebze de olsa kritik seviyeden uzaklaştırmıştı. Meteoroloji tarafından günlerdir uyarısı yapılan sağanak yağmurun dün itibariyle kendini göstermesi ise tüm tabloyu değiştirdi.

3
İstanbul baraj doluluk oranlarında büyük sıçrama: İSKİ açıkladı, son 10 yıllık rakamlar dikkat çekti

İstanbul’da sağanak yağmur, dün öğleden sonra iyiden iyiye kendisini gösterdi. Resmi kurumlardan paylaşılan verilere göre Megakent son 42 yılın en şiddetli sağanak yağışı ile karşı karşıya kaldı. Kent genelinde okullar tatil edilirken 2 vatandaşımız yağmur kaynaklı kazalar nedeniyle hayatını kaybetti.

4
İstanbul baraj doluluk oranlarında büyük sıçrama: İSKİ açıkladı, son 10 yıllık rakamlar dikkat çekti

Şehirde yaşanan şiddetli yağmur birçok olumsuzluğa yol açarken öte yandan İSKİ paylaştığı baraj doluluk oranları ile sevindirdi. Nitekim şehrin su ihtiyacını karşılayan 10 barajın ortalama doluluk oranı yüzde 45.22’ye ulaştı.

5
İstanbul baraj doluluk oranlarında büyük sıçrama: İSKİ açıkladı, son 10 yıllık rakamlar dikkat çekti

İstanbul barajlarında sevindiren tablo özellikle son 10 yılın verilerine bakıldığında daha bir anlam taşıdı. Zira geçen yıl aynı tarihte barajlardaki doluluk oranı yüzde 24,96 olarak ölçülmüştü. 2025 yılının bilimsel olarak kurak geçtiği göz önüne alınsa da diğer yıllardaki veriler ile karşılaştırıldığında 2026 yılındaki su seviyesinin hatırı sayılır bir noktaya ulaştığı görülüyor. Bu kapsamda 10 yıllık verilerde 2026 yılı 15 Ekim baraj doluluk oranı en yüksek 7. Sırada yer alıyor. İşte yıllara göre baraj doluluk oranlarının detayları:

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İstanbul baraj doluluk oranlarında büyük sıçrama: İSKİ açıkladı, son 10 yıllık rakamlar dikkat çekti

2016: Yüzde 41,88

2017: Yüzde 53,17

2018: Yüzde 53,95

2019: Yüzde 45,86

2020: Yüzde 33,21

2021: Yüzde 47,7

2022: Yüzde 44,56

2023: Yüzde 21,69

2024: Yüzde 34,74

2025: Yüzde 24,96

2026: Yüzde 45,22

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İstanbul baraj doluluk oranlarında büyük sıçrama: İSKİ açıkladı, son 10 yıllık rakamlar dikkat çekti

İSTANBUL’DA HANGİ BARAJDA NE KADAR SU VAR?

Baraj doluluk oranlarındaki sevindirici gelişme yüzleri güldürdü. Su seviyesi yüzde 45,22 oranında ölçülürken, bölge ve kapasite farklılıkları gösteren barajlarda su oranları da değişti. Son yağışlarla Elmalı Barajı yüzde 100 doluluk oranına ulaşırken, diğer barajlardaki su seviyeleri de dikkat çekti. İşte barajlardaki tekil doluluk oranlarının tablosu

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İstanbul baraj doluluk oranlarında büyük sıçrama: İSKİ açıkladı, son 10 yıllık rakamlar dikkat çekti

Ömerli barajı 62,17

Darlık barajı 67,74

Elmalı barajı 100

Terkos barajı 34,64

Alibey barajı 68,13

Büyükçekmece barajı 29,02

Sazlıdere barajı 27,47

Istrancalar 84,2

Kazandere 8,28

Pabuçdere 3,41

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