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Gündem
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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 13:34
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 14:26

İstanbul'daki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı sayısı yükseldi

Son dakika haberi: İstanbul'daki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Dere kenarında bir kişinin cansız bedeni bulundu. Can kaybı sayısı 3'e yükseldi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, hala kayıp olan 4 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 13:34
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 14:26

’da yaşanan sel felaketinde bilanço her saat ağırlaşıyor. ’de dere kenarında bir kişinin cansız bedeni bulundu.

HABERİN ÖZETİ

İstanbul'daki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı sayısı yükseldi

Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.
İstanbul'da meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükselirken, 4 kayıp kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
Kağıthane'de Sadabat Parkı yanında dere kenarında 40'lı yaşlarda bir erkeğin cansız bedeni bulundu.
Cesedin Ayazağa'da sel sularına kapılarak sürüklendiği belirtildi ve kimlik tespit çalışmaları başlatıldı.
İstanbul Valiliği, sel felaketi nedeniyle can kaybının 3'e yükseldiğini ve kayıp sayısının 4 olduğunu açıkladı.
Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.

Dünden bu yana İstanbul'da sel felaketinden kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

İstanbul'daki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı sayısı yükseldi

SEL SULARINA KAPILDIĞI TESPİT EDİLDİ

40'lı yaşlarda olduğu öğrenilen erkeğin cansız bedeniyle ilgili polis çalışma başlattı. Cesedin Ayazağa'da sel sularına kapılarak sürüklendiği belirtildi. 

İstanbul'daki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı sayısı yükseldi

4 KİŞİ HALEN ARANIYOR

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "Kağıthane İlçesi Sadabat Parkı yanında bir erkek cesedi bulunmuştur. Şahsın kimlik tespit işlemleri devam etmektedir. Yağış nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükselmiş olup, kayıp şahıs sayısı an itibariyle 4’tür" ifadelerini kullandı.

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#Gündem
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