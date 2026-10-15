İstanbul’da yaşanan sel felaketinde bilanço her saat ağırlaşıyor. Kağıthane’de dere kenarında bir kişinin cansız bedeni bulundu.

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HABERİN ÖZETİ İstanbul'daki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı sayısı yükseldi İstanbul'da meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükselirken, 4 kayıp kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Kağıthane'de Sadabat Parkı yanında dere kenarında 40'lı yaşlarda bir erkeğin cansız bedeni bulundu. Cesedin Ayazağa'da sel sularına kapılarak sürüklendiği belirtildi ve kimlik tespit çalışmaları başlatıldı. İstanbul Valiliği, sel felaketi nedeniyle can kaybının 3'e yükseldiğini ve kayıp sayısının 4 olduğunu açıkladı.

Dünden bu yana İstanbul'da sel felaketinden kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

SEL SULARINA KAPILDIĞI TESPİT EDİLDİ

40'lı yaşlarda olduğu öğrenilen erkeğin cansız bedeniyle ilgili polis çalışma başlattı. Cesedin Ayazağa'da sel sularına kapılarak sürüklendiği belirtildi.

4 KİŞİ HALEN ARANIYOR

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "Kağıthane İlçesi Sadabat Parkı yanında bir erkek cesedi bulunmuştur. Şahsın kimlik tespit işlemleri devam etmektedir. Yağış nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükselmiş olup, kayıp şahıs sayısı an itibariyle 4’tür" ifadelerini kullandı.