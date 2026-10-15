İstanbul'daki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı sayısı yükseldi

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İstanbul
İstanbul’da yaşanan sel felaketinde bilanço her saat ağırlaşıyor. Kağıthane’de dere kenarında bir kişinin cansız bedeni bulundu.
Dünden bu yana İstanbul'da sel felaketinden kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.
40'lı yaşlarda olduğu öğrenilen erkeğin cansız bedeniyle ilgili polis çalışma başlattı. Cesedin Ayazağa'da sel sularına kapılarak sürüklendiği belirtildi.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "Kağıthane İlçesi Sadabat Parkı yanında bir erkek cesedi bulunmuştur. Şahsın kimlik tespit işlemleri devam etmektedir. Yağış nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükselmiş olup, kayıp şahıs sayısı an itibariyle 4’tür" ifadelerini kullandı.