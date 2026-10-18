Şile'de gece boyunca etkili olan kuvvetli yağışın ardından bazı evler ve sokaklar suyla doldu.

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HABERİN ÖZETİ Şile'de dere taştı, evler sular altında kaldı: Yağışın izi havadan görüntülendi Şile'de gece boyunca etkili olan kuvvetli yağışın ardından Pot Deresi taştı, bazı evler, tarım arazileri ve sokaklar sular altında kaldı. Kumbaba Mahallesi'nden geçen Pot Deresi taştı. Taşkın nedeniyle bazı evler, tarım arazileri ve sokaklar suyla doldu. Ekipler, suyla dolan yolları ve buralara çıkan güzergahları trafiğe kapattı. Bölgedeki ekiplerin temizlik çalışmaları devam ediyor. Sular altında kalan yerler dronla görüntülendi.

Dün akşam saatlerinde etkili olan ve gece boyunca süren kuvvetli yağış ilçede hayatı olumsuz etkiledi.

Kumbaba Mahallesi'nden geçen Pot Deresi'nin taşmasıyla bazı evleri, tarım arazilerini ve sokakları su bastı.

Ekipler, suyla dolan yollar ile buraya çıkan güzergahları trafiğe kapattı.

Bölgedeki ekiplerin başlattığı temizlik çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan sular altında kalan yerler AA ekibince dronla görüntülendi.