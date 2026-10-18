Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 18:17
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 18:28

Şile'de dere taştı, evler sular altında kaldı: Yağışın izi havadan görüntülendi

Şile'de gece saatlerinde başlayan yağışın bıraktığı iz gündüz ortaya çıktı. Pot Deresi'nin taşmasıyla evler sular altında kaldı.

Avatar
Editor
 Banu İriç
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 18:17
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 18:28

'de gece boyunca etkili olan kuvvetli yağışın ardından bazı evler ve sokaklar suyla doldu.

HABERİN ÖZETİ

Şile'de dere taştı, evler sular altında kaldı: Yağışın izi havadan görüntülendi

Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
Şile'de gece boyunca etkili olan kuvvetli yağışın ardından Pot Deresi taştı, bazı evler, tarım arazileri ve sokaklar sular altında kaldı.
Kumbaba Mahallesi'nden geçen Pot Deresi taştı.
Taşkın nedeniyle bazı evler, tarım arazileri ve sokaklar suyla doldu.
Ekipler, suyla dolan yolları ve buralara çıkan güzergahları trafiğe kapattı.
Bölgedeki ekiplerin temizlik çalışmaları devam ediyor.
Sular altında kalan yerler dronla görüntülendi.
Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
Şile'de dere taştı, evler sular altında kaldı: Yağışın izi havadan görüntülendi

Dün akşam saatlerinde etkili olan ve gece boyunca süren kuvvetli ilçede hayatı olumsuz etkiledi.

Kumbaba Mahallesi'nden geçen Pot Deresi'nin taşmasıyla bazı evleri, tarım arazilerini ve sokakları su bastı.

Şile'de dere taştı, evler sular altında kaldı: Yağışın izi havadan görüntülendi

Ekipler, suyla dolan yollar ile buraya çıkan güzergahları trafiğe kapattı.

Bölgedeki ekiplerin başlattığı temizlik çalışmaları devam ediyor.

Şile'de dere taştı, evler sular altında kaldı: Yağışın izi havadan görüntülendi

Öte yandan sular altında kalan yerler AA ekibince dronla görüntülendi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Şile Otoyolu'nu sel bastı! Ümraniye yönü trafiğe kapatıldı
Selin vurduğu Şile'de Vali Gül'den inceleme
ETİKETLER
#sel
#Yağış
#şile
#A.a.
#Kumbaba Mahallesi
#Pot Deresi
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.