Şile Otoyolu'nu sel bastı! Ümraniye yönü trafiğe kapatıldı

İstanbul genelinde gün boyunca etkisini artırarak devam eden şiddetli sağanak, ulaşımda aksamalara neden oldu. Kuvvetli yağış alan Şile Otoyolu Çekmeköy mevkiindeki su taşkını sebebiyle güzergahta ulaşım durdu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen belediye ve emniyet ekipleri, yoldaki suyun birikmesi ve tehlike oluşturması üzerine tahliye çalışması başlattı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar kapsamında Şile Otoyolu'nun Ümraniye istikameti geçici olarak araç trafiğine kapatıldı. Bölgede trafik akışı kontrollü bir şekilde yan yoldan verilirken, ekipler sel sularını tahliye etmek ve yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

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