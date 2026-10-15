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Gündem
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Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 01:33
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 02:00

İstanbul'da sel felaketi: Bir kişi boğularak can verdi

İstanbul'da etkili olan yoğun sağanak sel felaketine dönüştü. Birçok ilçede şiddetli yağış nedeniyle sokak, cadde, ev ve iş yerlerini su bastı, dereler taştı. Sarıyer'de yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi, ayağının kayıp düşmesi sonucu kafasını kaldırıma çarptı. Sele kapılan vatandaş çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılsa da boğularak hayatını kaybetti.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 01:33
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 02:00

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısını sağanak İstanbul'u felç etti. Gün boyunca etkili olan ve akşam saatlerinden itibaren şiddetini artıran sağanak, kentin birçok noktasında sele neden oldu.

HABERİN ÖZETİ

İstanbul'da sel felaketi: Bir kişi boğularak can verdi

Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Ayazağa'da sağanak nedeniyle meydana gelen selde bir kişi hayatını kaybetti.
İstanbul'da etkili olan sağanak, Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde sele neden oldu.
Dereboyu Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 34 yaşındaki S.Y. ayağının kayması sonucu yere düştü.
S.Y. su birikintisinden çıkamayınca vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Hastaneye kaldırılan S.Y. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.
İstanbul'da sel felaketi: Bir kişi boğularak can verdi

Selden en çok etkilenen ilçelerden biri de Sarıyer oldu. Cadde ve sokakları kaplayan yağmur suları nedeniyle yollar adeta dereye döndü. Birçok mahallede yaşanan su baskınları araç ve yaya ulaşımını güçleştirdi. Çok sayıda araç yollarda mahsur kaldı. Araçlardaki vatandaşlar ise kepçe ile kurtarıldı.

İstanbul'da sel felaketi: Bir kişi boğularak can verdi

YERE DÜŞÜP KAFASINI ÇARPTI, SELE KAPILDI

Ayazağa Mahallesi Dereboyu Caddesi'nde bir konukevi önünde yolun karşısına geçmeye çalışan S.Y. (34), ayağının kayıp düşmesi sonucu kafasını kaldırıma çarptı. Yoldaki su birikintisinden çıkamayan S.Y. vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

İstanbul'da sel felaketi: Bir kişi boğularak can verdi

BOĞULARAK CAN VERDİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan S.Y., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

İstanbul'da sel felaketi: Bir kişi boğularak can verdi

SEL FELAKETİNDE CAN KAYBI ARTTI

Akşam saatlerinde Fatih ilçesine bağlı Balat semtinde sağanak yağışta su birikintisine basan 14 yaşındaki bir çocuk da elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti.

Böylece megakentte sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

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