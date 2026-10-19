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Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 23:02
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 23:02

Yazılı Kanyon'da acı kaybın ardından 10 gönüllü kurtarıldı

Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon'da mahsur kalan İHH gönüllerine yönelik yaklaşık 30 saat süren kurtarma operasyonu tamamlandı. Bir gönüllünün hayatını kaybettiği olayda 3 kişinin kurtarılmasının ardından 10 gönüllü de güvenli bölgeye çıkarıldı.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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Yazılı Kanyon'da acı kaybın ardından 10 gönüllü kurtarıldı
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 23:02
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 23:02

Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon'da mahsur kalan 3 İHH gönüllüsünün ardından 10 kişi de kurtarılarak güvenli bölgeye getirildi. Gönüllüler ambulanslarla kontrol amaçlı hastaneye sevk edildi.

Yazılı Kanyon'da acı kaybın ardından 10 gönüllü kurtarıldı

14 GÖNÜLLÜ KAYBOLMUŞTU

Dün Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon'da bulunan İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) bünyesindeki 14 gönüllüye ulaşılamadığı yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmuş, bölgeye Antalya, Isparta, Burdur, Denizli, Afyonkarahisar, Kastamonu ve Konya'dan ekipleri bölgeye sevk edilmişti. Yapılan çalışmalar sonucunda grubun bulunduğu yer dronla tespit edilmişti. Dün akşam saatlerinde hayatını kaybeden gönüllülerden Sinan Yavuz'un (42) cansız bedeni ile 3 gönüllüye ulaşarak güvenli bölgeye getiren ekipler, bugün öğle saatlerinde başlattıkları ikinci operasyonu da başarıyla tamamladı. 

Yazılı Kanyon'da acı kaybın ardından 10 gönüllü kurtarıldı

Mahsur kalan diğer 10 gönüllü, sağlıklı bir şekilde güvenli bölgeye çıkartıldıktan sonra kontrol amaçlı hastaneye sevk edildi. Yaklaşık 30 saattir devam eden operasyonda 11 ilden AFAD ekipleri, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Isparta Belediyesi Arama Kurtarma (ISAK), sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ve destek ekipleri, 112 Acil Sağlık ve UMKE ekiplerinden oluşan toplam 204 personel, 54 araç, 8 dron ve 1 helikopter görev yaptı.

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ETİKETLER
#İHH
#afad
#İsparta
#Sütçüler
#Yazılı Kanyon
#Yaşam
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