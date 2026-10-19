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Gündem
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 09:10
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 09:20

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek duyurdu! İnsan bedeni üzerinden haksız kazanç sağlayan çetelere darbe: 36 kişiye gözaltı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca CİMER ihbarı üzerine başlatılan soruşturmada, Türkiye, KKTC, Arnavutluk ve Gürcistan bağlantılı yasa dışı üreme hücresi ticareti çetesi çökertildi. 14 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 53 şüpheli hakkında işlem yapılırken Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, "Hiçbir maddi menfaat, insan onurunun ve beden bütünlüğünün üzerinde değildir" mesajını verdi. İşte detaylar...

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Editor
 Serhat Yıldız
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Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek duyurdu! İnsan bedeni üzerinden haksız kazanç sağlayan çetelere darbe: 36 kişiye gözaltı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 09:10
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 09:20

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, insan onurunu ve beden bütünlüğünü ayaklar altına alan uluslararası bir suç ağını çökertti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden gelen bir ihbarı titizlikle değerlendiren savcılık, Türkiye, KKTC, Arnavutluk ve Gürcistan hattında organize şekilde yürütülen yasa dışı üreme hücresi ticaretini tespit etti.

HABERİN ÖZETİ

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek duyurdu! İnsan bedeni üzerinden haksız kazanç sağlayan çetelere darbe: 36 kişiye gözaltı

Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye, KKTC, Arnavutluk ve Gürcistan hattında yürütülen yasa dışı üreme hücresi ticaretini ortaya çıkaran uluslararası bir suç ağını çökertti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden gelen bir ihbarla başlayan soruşturmada, Türk vatandaşı kadınların yurt dışına yönlendirilerek maddi menfaat karşılığında yumurta satışı yapmaya zorlandığı tespit edildi.
Yapılan teknik ve fiziki takiplerde, soruşturma kapsamında yer alan 41 kadının toplam 811 kez yumurta satışı gerçekleştirdiği belirlendi.
İstanbul merkezli 14 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında örgüt lideri, yöneticiler, donör kadınlar, doktorlar ve seyahat organizatörlerinin bulunduğu 53 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Operasyon günü itibarıyla 36 şüpheli gözaltına alınırken, 16 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, insan onurunu ve beden bütünlüğünü hiçe sayan suç yapılanmalarıyla mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.
Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.

Konuya ilişkin resmî sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, insan bedeni üzerinden haksız kazanç sağlayan suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

HTS VE MASAK KAYITLARI AĞIR SUÇU ORTAYA ÇIKARDI

Soruşturma birimlerince yürütülen detaylı HTS (telefon trafiği) incelemeleri, MASAK finansal analiz kayıtları ve yurt dışı seyahat verilerinin titizlikle incelenmesi neticesinde, Türk vatandaşı kadınların organize bir yapı tarafından yurt dışına yönlendirildiği ve maddi menfaat karşılığında yumurta satışı yapmaya zorlandığı belgelendi. Yürütülen teknik ve fiziki takiplerde, soruşturma kapsamında yer alan 41 kadının toplam 811 kez yumurta satışı gerçekleştirdiği belirlendi.

14 İLDE EŞ ZAMANLI DEV OPERASYON: DOKTORDAN ORGANİZATÖRE 53 ŞÜPHELİ

Soruşturmada elde edilen deliller doğrultusunda düğmeye basan emniyet güçleri, İstanbul merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Suç örgütüne yönelik adli süreç kapsamında toplam 53 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Şüpheli profilinde örgüt piramidinin tüm ayaklarının yer alması dikkat çekti:

  • 1 Örgüt Lideri
  • 5 Örgüt Yöneticisi
  • 41 Donör Kadın
  • 2 Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
  • 4 Seyahat Organizatörü

Operasyon günü itibarıyla şüphelilerden 36’sı gözaltına alınırken, 1 şüphelinin halihazırda cezaevinde olduğu tespit edildi. Yurt dışında bulunduğu belirlenen 7 şüpheli de dâhil olmak üzere, firari durumdaki toplam 16 kişinin yakalanmasına yönelik adli ve kolluk çalışmaları aralıksız devam ediyor.

BAKAN GÜRLEK: “İNSAN ONURU HER ŞEYİN ÜSTÜNDEDİR”

Açıklamasında adli mercilere ve emniyet mensuplarına teşekkürlerini ileten Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

"İnsan bedeni üzerinden haksız kazanç sağlayan suç yapılanmalarına geçit vermeyeceğiz! Kadınları yasa dışı üreme hücresi ticaretine yönlendiren, insan onurunu ve beden bütünlüğünü hiçe sayan suç yapılanmalarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyonda görev alan Emniyet Teşkilatımıza ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Hiçbir maddi menfaat, insan onurunun ve beden bütünlüğünün üzerinde değildir!"

Bakan Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde suç ağlarının tüm bağlantıları ortaya çıkarılana ve tüm sorumlular yargı önünde hesap verene kadar mücadelenin aralıksız süreceğini ifade etti.

https://x.com/abakingurlek/status/2112061224133255367?s=20

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