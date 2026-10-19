19 Ekim 2026 döviz kurları | Dolar yükseldi, Euro düştü

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İstanbul
Döviz kurlarındaki hareketlilik devam ediyor. Piyasaların gözü FED ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının faiz kararında. Ayrıca ABD'de artan enflasyon, Rusya-Ukrayna gerilimi, Orta Doğu'daki çatışmalar ve başta Fransa olmak üzere Avrupa'yı saran iç huzursuzluklar, küresel para birimlerinin seyrinde etkili oluyor.
Yaşanan gelişmelerin etkisiyle dolar yeni haftaya yükselişle başlarken, Euro ise geriledi.
Peki 1 dolar kaç TL? Euro ve Sterlin ne kadar? İşte 19 Ekim 2026 döviz kurları...
DOLAR
Alış: 49,5380 TL
Satış: 49,5593 TL
EURO
Alış: 55,6768 TL
Satış: 55,7215 TL
STERLİN
Alış: 66,0735 TL
Satış: 66,1073 TL