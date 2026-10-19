19 Ekim 2026 döviz kurları | Dolar yükseldi, Euro düştü

Döviz kurlarındaki hareketlilik devam ediyor. Piyasaların gözü FED ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının faiz kararında. Ayrıca ABD'de artan enflasyon, Rusya-Ukrayna gerilimi, Orta Doğu'daki çatışmalar ve başta Fransa olmak üzere Avrupa'yı saran iç huzursuzluklar, küresel para birimlerinin seyrinde etkili oluyor.

Yaşanan gelişmelerin etkisiyle dolar yeni haftaya yükselişle başlarken, Euro ise geriledi.

Peki 1 dolar kaç TL? Euro ve Sterlin ne kadar? İşte 19 Ekim 2026 döviz kurları...