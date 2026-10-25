Tehlike anında takla atan yılan şaşırttı: Görenleri gülümseten kaçış yöntemi

Yılanlar tehlike karşısında kaçmak için genellikle zehirli ısırıklarını ve kuyruklarını sallayarak çıkardıkları sesleri kullanıyor. Ancak Güneydoğu Asya'da yaşayan cüce kamış yılanı farklı bir yol izliyor. Bir metrenin oldukça altında uzunluğa sahip olan bu türün, tehlike anında vücudunu döndürerek takla attığı ve neredeyse saniyede 30 santimetre hızla uzaklaştığı ortaya çıktı.

Japonya'daki Toho Üniversitesi'nden bilim insanları, yılanın sıra dışı kaçış hareketini yüksek hızlı kameralar kullanarak inceledi. Hayvan alışılmış sürünme hareketi yerine vücudunu tekerlek gibi kullanarak ilerledi.

Cüce kamış yılanı, kuyruğunu sola doğru savururken vücudunun sağ tarafına doğru hareket ettiriyor. Yere temas eden vücut bölümleri sayesinde kendisini ileri doğru itiyor ve gövdesinin orta kısmını dönüşümlü ve geniş halkalar halinde döndürerek ilerliyor. Başını görece sabit tutan yılan böylece bir aksı bulunmayan tekerleği andıran hareketle hız kazanıyor.

Yılanın hareket sırasında duyu organlarını dik konumda tutması ve önündeki yolu takip etmeyi sürdürmesi de dikkat çekiyor. Araştırmada ele alınan kaçış yöntemi, yılanın normal şekilde yerde sürünerek uzaklaşmasına kıyasla yaklaşık dört kat daha hızlı hareket etmesini sağlıyor.

Çalışma Current Biology dergisinde yayımlandı.