Havada hedef değiştirdi, hedefini imha etti: SİPER-2'den kritik başarı

Türkiye'nin çok katmanlı hava savunma sistemi Çelik Kubbe'nin uzun menzilli kalkanı SİPER-2'nin yeni atış testinden heyecanlandıran görüntüler geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır füzenin uçuş sırasında güncellenen hedefini imha ettiği anları paylaştı.

SİPER-2’nin, ateşlendikten sonra uçuş sırasında güncellenen yeni hedefini imha etmesinin Türkiye’nin hava savunma alanındaki teknolojik yetkinliklerinin gelişimini bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Bakan Kacır, paylaşımında şunları kaydetti:

"SİPER-2 Çelik Kubbe’nin Uzun Menzilli Kalkanı. Katmanlı hava savunma mimarimiz yerli ve millî sistemlerle güçlenirken, SİPER-2’nin başarılı atış testi, uzun menzilli hava savunma alanındaki teknolojik yetkinliklerimizin gelişimini ve TÜBİTAK SAGE, ASELSAN ve ROKETSAN arasındaki güçlü iş birliğini bir kez daha ortaya koydu. Savunma sanayiinde tam bağımsızlık hedefi ile gece gündüz çalışan tüm paydaşlarımızı gönülden tebrik ediyorum."