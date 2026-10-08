TEKNOFEST’te güvenliği yapay zekâ sağladı: Kameralar görüntüledi, EYEMINER analiz etti

TEKNOFEST GÜNEYDOĞU’da, güvenlik operasyonları kapsamında EYEMINER VMS, Video Analitik Sunucusu, EYEMINER Gözcü çözümlerini devreye alan HAVELSAN, mevcut kamera ve kayıt sistemleriyle entegre bir güvenlik altyapısı oluşturdu.

EYEMINER altyapısına entegre edilen kameralar üzerinde insan, araç, yüz, şapkalı kişi ve çanta taşıyan kişi tespiti gibi video analitik senaryoları uygulandı. Görüntü kayıt süreçleri ise sahada konumlandırılan Ağ Video Kaydedici cihazlarıyla desteklendi.

Etkinlik süresince karşılaşılan kayıp çocuk vakaları ve sahadaki ileri düzey güvenlik ihtiyaçları doğrultusunda EYEMINER Gözcü, TEKNOFEST GÜNEYDOĞU Kriz Merkezi'ne anlık veri desteği sağladı. Silah tespiti, insan analitiği ve plaka tanıma senaryoları devreye alınarak çok katmanlı güvenlik analitiklerinin sahadaki etkinliği ortaya konuldu.

Kayıp çocuklara ait fotoğrafların sisteme yüklenmesiyle, ilgili kişilerin geçmiş kamera kayıtları üzerinden aranabilmesi, izledikleri güzergâhların belirlenmesi ve geçiş yaptıkları zaman aralıklarının tespit edilmesi gibi operasyonel kullanım senaryoları EYEMINER sayesinde TEKNOFEST Kriz Merkezi’nde görevli ekipler tarafından değerlendirildi.

Olay doğrulama ve görüntü analizi yapılarak güvenlik operasyonlarına destek verilen çalışmalar sonucunda EYEMINER platformunun farklı marka ve model kamera sistemleriyle bütünleşebilen, kısa sürede devreye alınabilen ve insan, araç, nesne ile güvenlik odaklı farklı analitik ihtiyaçlara uyarlanabilen esnek bir çözüm olduğu da ilk kez bu ölçekte bir etkinlikte kanıtlanmış oldu.

Elde edilen sonuçlar, gelecekte düzenlenecek geniş katılımlı etkinliklerde mevcut kamera altyapılarının ilave kamera yatırımı gerektirmeden gelişmiş video analitik kabiliyetleriyle güçlendirilmesine yönelik önemli bir referans oluşturdu. Gerçekleştirilen kurulum ve uygulamalar, EYEMINER çözümlerinin yoğun katılımlı organizasyonlarda merkezi izleme, gelişmiş video analizi, kayıp kişi araştırması ve kritik alan güvenliği açısından sağlayabileceği operasyonel katkıları ortaya koydu.