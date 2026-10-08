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Savunma Teknolojileri
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Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 14:51
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 15:03

TEKNOFEST’te güvenliği yapay zekâ sağladı: Kameralar görüntüledi, EYEMINER analiz etti

HAVELSAN; yapay zekâ destekli video analitik ürünü EYEMINER ile TEKNOFEST GÜNEYDOĞU kapsamında, Şanlıurfa GAP Havalimanı festival alanında elde edilen kamera görüntülerini anlık olarak TEKNOFEST Kriz Merkezi’ne ileterek güvenlik ekiplerine gerçek zamanlı izleme, alarm üretimi ve analiz desteği sağladı.

Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş
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KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 14:51
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 15:03

’da, güvenlik operasyonları kapsamında EYEMINER VMS, Video Analitik Sunucusu, EYEMINER Gözcü çözümlerini devreye alan , mevcut kamera ve kayıt sistemleriyle entegre bir güvenlik altyapısı oluşturdu.

TEKNOFEST’te güvenliği yapay zekâ sağladı: Kameralar görüntüledi, EYEMINER analiz etti

EYEMINER altyapısına entegre edilen kameralar üzerinde insan, araç, yüz, şapkalı kişi ve çanta taşıyan kişi tespiti gibi video analitik senaryoları uygulandı. Görüntü kayıt süreçleri ise sahada konumlandırılan Ağ Video Kaydedici cihazlarıyla desteklendi.

TEKNOFEST’te güvenliği yapay zekâ sağladı: Kameralar görüntüledi, EYEMINER analiz etti

Etkinlik süresince karşılaşılan kayıp çocuk vakaları ve sahadaki ileri düzey güvenlik ihtiyaçları doğrultusunda EYEMINER Gözcü, TEKNOFEST GÜNEYDOĞU 'ne anlık veri desteği sağladı. Silah tespiti, insan analitiği ve plaka tanıma senaryoları devreye alınarak çok katmanlı güvenlik analitiklerinin sahadaki etkinliği ortaya konuldu.

TEKNOFEST’te güvenliği yapay zekâ sağladı: Kameralar görüntüledi, EYEMINER analiz etti

Kayıp çocuklara ait fotoğrafların sisteme yüklenmesiyle, ilgili kişilerin geçmiş kamera kayıtları üzerinden aranabilmesi, izledikleri güzergâhların belirlenmesi ve geçiş yaptıkları zaman aralıklarının tespit edilmesi gibi operasyonel kullanım senaryoları EYEMINER sayesinde TEKNOFEST Kriz Merkezi’nde görevli ekipler tarafından değerlendirildi.

TEKNOFEST’te güvenliği yapay zekâ sağladı: Kameralar görüntüledi, EYEMINER analiz etti

Olay doğrulama ve görüntü analizi yapılarak güvenlik operasyonlarına destek verilen çalışmalar sonucunda EYEMINER platformunun farklı marka ve model kamera sistemleriyle bütünleşebilen, kısa sürede devreye alınabilen ve insan, araç, nesne ile güvenlik odaklı farklı analitik ihtiyaçlara uyarlanabilen esnek bir çözüm olduğu da ilk kez bu ölçekte bir etkinlikte kanıtlanmış oldu.

TEKNOFEST’te güvenliği yapay zekâ sağladı: Kameralar görüntüledi, EYEMINER analiz etti

Elde edilen sonuçlar, gelecekte düzenlenecek geniş katılımlı etkinliklerde mevcut kamera altyapılarının ilave kamera yatırımı gerektirmeden gelişmiş video analitik kabiliyetleriyle güçlendirilmesine yönelik önemli bir referans oluşturdu. Gerçekleştirilen kurulum ve uygulamalar, EYEMINER çözümlerinin yoğun katılımlı organizasyonlarda merkezi izleme, gelişmiş video analizi, kayıp kişi araştırması ve kritik alan güvenliği açısından sağlayabileceği operasyonel katkıları ortaya koydu.

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ETİKETLER
#havelsan
#Kriz Merkezi
#Eyeminer
#Teknofest Güneydoğu
#Güvenlik Operasyonları
#Savunma Teknolojileri
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