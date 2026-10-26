Vatandaşın ayı ile güldüren diyaloğu kamerada

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde sarıçam ormanlarından yerleşim alanlarına inen boz ayılar, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Cadde ve sokaklarda dolaşan ayıların en çok uğradığı noktalar ise çöp konteynerleri oldu. Görüntülerden birinde ise çöp konteynerinin yanında yiyecek arayan boz ayıya bir vatandaştan gelen ilginç tepki dikkat çekti. Konteynerden bulduğu yiyeceği yiyen ayıyı görüntüleyen vatandaş, "Ne buldun da yiyorsun, hele tipine bak" diye seslendi. Vatandaşın sözlerine aldırış etmeden yiyecek aramayı sürdüren ayının rahat tavırları cep telefonu kamerasına yansıdı.