Bahçelievler'de korku dolu gece! 2 bina çökme riskiyle tahliye edildi

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İstanbul
İstanbul'un Bahçelievler ilçesine bağlı Siyavuşpaşa Mahallesi Çavuşpaşa Caddesi üzerinde bulunan ve temel kazısı yapılan inşaatın istinat duvarı henüz belirlenemeyen nedenle yıkıldı. Bunun üzerine inşaatın bitişiğinde bulunan 6 ve 7 katlı iki binanın zemininde çökme yaşandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Bitişik nizamda bulunan iki binada bulunan toplam 20 daire, ekipler tarafından tedbir amacıyla boşaltıldı. Bina sakinlerinin kontrollü şekilde bazı eşyalarını almalarına izin verildi.
Polis ve zabıta ekipleri, binaların bulunduğu sokağı güvenlik şeridi çekerek araç ve yaya trafiğine kapattı.
Mahalle sakini bir genç, kalkarken yere düştüğünü belirterek, "Ben gece 2 gibi yatmıştım. Bağrışmalara uyandım. Olay gece 3 gibi oldu. Kalkarken yere düştüm. Ben o kadar da çok hissetmedim ama ekipler binayı sarmıştı. İki binayı da tahliye ettiler" dedi.
Binanın tahliye ettiğini belirten Ozan Ünsal ise, "Arka taraftaki binanın istinat duvarının kaymasından ötürü binada çatlaklar oluştu. Bütün bina tahliye edildi. Kapılar eğildi. Arka bahçe duvarı yıkıldığından bina tahliye edildi" şeklinde konuştu.
Belediye ekiplerin çökme meydana gelen binalardaki incelemeleri sürüyor. Sabah saatlerinde binalarda teknik inceleme yapılması bekleniyor.