27 Ekim 2026 döviz kurları | Dolar ve euro günü yükselişle açtı

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İstanbul
Döviz piyasasında 27 Ekim Salı günü hareketli başladı. Piyasadaki gelişmeleri yakından izleyen yatırımcılar ve vatandaşlar güncel kurları takip etmeyi sürdürürken, dolar ve euro yükselişe geçti. İşte 27 Ekim 2026 itibarıyla güncel dolar ve euro fiyatları...
DOLAR NE KADAR?
Alış (TL): 49,7808 TL
Satış (TL): 49,7939TL
EURO NE KADAR?
Alış (TL): 55,6475 TL
Satış (TL): 55,772 TL