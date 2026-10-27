27 Ekim 2026 döviz kurları | Dolar ve euro günü yükselişle açtı

Döviz piyasasında 27 Ekim Salı günü hareketli başladı. Piyasadaki gelişmeleri yakından izleyen yatırımcılar ve vatandaşlar güncel kurları takip etmeyi sürdürürken, dolar ve euro yükselişe geçti. İşte 27 Ekim 2026 itibarıyla güncel dolar ve euro fiyatları...