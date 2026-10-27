29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konserleri 2026! 29 Ekim'de konser var mı, hangi konserler var? İstanbul, İzmir, Ankara ve diğer şehirlerin 29 Ekim konserleri...



29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gelirken kutlama hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. 29 Ekim'i kutlamak için yurdun dört bir yanında konserler, kortejler ve çeşitli kutlama etkinlikleri düzenlenecek. Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken çeşitli illerin kutlama programları da belli olmaya başladı. İşte 29 Ekim 2026 Cumhuriyet Bayramı konserleri takvimi...



29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NDA HANGİ ŞEHİRLERDE KONSERLER VAR?

Cumhuriyetimizin 103. yaşını kutlayacağımız bu 29 Ekim'de yurdun dört bir yanında kortejler, konserler ve kutlama amaçlı birçok etkinlik düzenlenecek. İstanbul'da Mert Demir, Arem&Arman, Simge , Adamlar, Edis gibi isimler sahne alacakken İzmir'de Blok3, Gülşen, Aşkın Nur Yengi, Candan Erçetin gibi isimler sahne alacak. Başkent Ankara'da ise konserlerin yanında fener alayı da düzenlenecek.

İSTANBUL 29 EKİM ETKİNLİKLERİ PROGRAMI

İstanbul'da 29 Ekim coşkusu şehrin birçok köşesinde kutlanacak. Yenikapı etkinlik alanında Mert demir ve Simge sahne alırken Maltepe'de Adamlar, Beşiktaş'ta Gece Yolcuları, Çekmeköy'de Fatma Turgut, Bakırköy'de Melek Mosso ve çeşitli ilçelerde pek çok sanatçı sahne alacak.

İlçe Sanatçı / Grup Saat Konser alanı Çekmeköy Deniz Seki 18.30 Ömerli Minimall AVM Otoparkı Pendik Murat Dalkılıç 20.00 Sahil Meydanı Maltepe Adamlar 20.00 Cumhuriyet Meydanı Sancaktepe Zülfü Livaneli, Teyfik Rodos, Görkem Ezgi Yıldırım ve Zeynep Halvaşi 20.00 Meydan Park Kartal Selçuk Balcı 20.00 Kartal Meydanı Büyükada Koliva 20.00 Çınar Meydanı Bahçeşehir Alişan 20.00 Gölet Sahnesi Bayrampaşa Ekin Uzunlar 20.30 Adapark Amfi Tiyatro Beşiktaş Gece Yolcuları 20.00 Barbaros Meydanı Tuzla Edis 20.30 Sahil Tören Alanı Çekmeköy Fatma Turgut 21.00 Taşdelen Eski Lunapark Alanı Bakırköy Melek Mosso 20.30 Cumhuriyet Meydanı Ataşehir Sinan Akçıl 21.00 Cumhuriyet Meydanı Şile Tuğba Yurt 21.30 Atatürk Meydanı Avcılar Mary Jane 21.00 Havuz Meydanı Bahçelievler Mela Bedel 20.00 Milli Egemenlik Parkı Silivri Berksan 20.00 Silivri Sahil

ANKARA 29 EKİM ETKİNLİKLERİ PROGRAMI

Ankara'da 29 Ekim coşkusu şehrin dört bir yanında 3 gün boyunca düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak. Başken t Ankara 3 gün boyunca farklı sanatçıları ağırlayarak Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayacak.

Tarih Sanatçı Saat Konser alanı 27 Ekim Salı Zeynep Bastık 19.30 Ata Mahallesi Pazar Yeri önü 28 Ekim Çarşamba Funda Arar 19.30 Batıkent Vedat Dalokay Parkı 29 Ekim Perşembe Ali Altay 19.00 Anıtpark

İZMİR 29 EKİM ETKİNLİKLERİ PROGRAMI

İzmir'de 29 Ekim kutlamaları şehrin göbeğinde ve dört bir yanında yapılacak. Pek çok ilçede Pek çok sanatçının sahneleriyle Cumhuriyet Bayramı'nın kutlanacağı İzmir'de Gülşen, Candan Erçetin, Aşkın Nur Yengi ve daha birçok isim sahne alacak.

Tarih İlçe Sanatçı Saat Konser alanı 28 Ekim Çarşamba Menemen Blok3 20.00 Kent 2 Pazar Yeri yanı 28 Ekim Çarşamba Bornova Selda Bağcan 21.00 Aşık Veysel Rekreasyon Alanı 29 Ekim Perşembe Menemen Deha Bilimlier Belirtilmedi Belirtilmedi 29 Ekim Perşembe Foça Derya Bedavacı 20.00 İtfaiye Meydanı 29 Ekim Perşembe Kuşadası Gülşen 20.30 İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı 29 Ekim Perşembe Bayraklı Candan Erçetin 20.30 Bayraklı Sevgi Yolu girişi (Şehit Hakan Uysal Caddesi) 29 Ekim Perşembe Torbalı Tual 20.30 Ertan Ünver Millet Parkı 29 Ekim Perşembe Menemen Aşkın Nur Yengi 20.00 Cumhuriyet Meydanı



BURSA 29 EKİM ETKİNLİKLERİ PROGRAMI

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Bursa'da 28 Ekim'de başlayacak. Kentin pek çok yerinde sürecek etkinliklerde Ferhat Göçer, Can Bonomo, Göksel ve Berkay sahne alacak.

Tarih Sanatçı Saat Konser alanı 28 Ekim Çarşamba Ferhat Göçer 19.00 Yıldırım Belediyesi Bayrak Alanı 28 Ekim Çarşamba Göksel 20.30 Osmangazi Meydanı 29 Ekim Perşembe Berkay 19.00 Bursa Millet Bahçesi 29 Ekim Perşembe Can Bonomo 20.30 Nilüfer, FSM Hastane Alanı

DİĞER İLLERİN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ETKİNLİKLERİ PROGRAMI

Yurdun dört bir yanında Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında konserler düzenlenecek. Derya Uluğ, Dedublüman, Emre Altuğ, Merve Özbey gibi çeşitli sanatçılar konserlerde sahne alacak.