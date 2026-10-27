29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konserleri 2026! 29 Ekim'de konser var mı, hangi konserler var? İstanbul, İzmir, Ankara ve diğer şehirlerin 29 Ekim konserleri...

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İstanbul
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gelirken kutlama hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. 29 Ekim'i kutlamak için yurdun dört bir yanında konserler, kortejler ve çeşitli kutlama etkinlikleri düzenlenecek. Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken çeşitli illerin kutlama programları da belli olmaya başladı. İşte 29 Ekim 2026 Cumhuriyet Bayramı konserleri takvimi...
Cumhuriyetimizin 103. yaşını kutlayacağımız bu 29 Ekim'de yurdun dört bir yanında kortejler, konserler ve kutlama amaçlı birçok etkinlik düzenlenecek. İstanbul'da Mert Demir, Arem&Arman, Simge , Adamlar, Edis gibi isimler sahne alacakken İzmir'de Blok3, Gülşen, Aşkın Nur Yengi, Candan Erçetin gibi isimler sahne alacak. Başkent Ankara'da ise konserlerin yanında fener alayı da düzenlenecek.
İSTANBUL 29 EKİM ETKİNLİKLERİ PROGRAMI
İstanbul'da 29 Ekim coşkusu şehrin birçok köşesinde kutlanacak. Yenikapı etkinlik alanında Mert demir ve Simge sahne alırken Maltepe'de Adamlar, Beşiktaş'ta Gece Yolcuları, Çekmeköy'de Fatma Turgut, Bakırköy'de Melek Mosso ve çeşitli ilçelerde pek çok sanatçı sahne alacak.
|İlçe
|Sanatçı / Grup
|Saat
|Konser alanı
|Çekmeköy
|Deniz Seki
|18.30
|Ömerli Minimall AVM Otoparkı
|Pendik
|Murat Dalkılıç
|20.00
|Sahil Meydanı
|Maltepe
|Adamlar
|20.00
|Cumhuriyet Meydanı
|Sancaktepe
|Zülfü Livaneli, Teyfik Rodos, Görkem Ezgi Yıldırım ve Zeynep Halvaşi
|20.00
|Meydan Park
|Kartal
|Selçuk Balcı
|20.00
|Kartal Meydanı
|Büyükada
|Koliva
|20.00
|Çınar Meydanı
|Bahçeşehir
|Alişan
|20.00
|Gölet Sahnesi
|Bayrampaşa
|Ekin Uzunlar
|20.30
|Adapark Amfi Tiyatro
|Beşiktaş
|Gece Yolcuları
|20.00
|Barbaros Meydanı
|Tuzla
|Edis
|20.30
|Sahil Tören Alanı
|Çekmeköy
|Fatma Turgut
|21.00
|Taşdelen Eski Lunapark Alanı
|Bakırköy
|Melek Mosso
|20.30
|Cumhuriyet Meydanı
|Ataşehir
|Sinan Akçıl
|21.00
|Cumhuriyet Meydanı
|Şile
|Tuğba Yurt
|21.30
|Atatürk Meydanı
|Avcılar
|Mary Jane
|21.00
|Havuz Meydanı
|Bahçelievler
|Mela Bedel
|20.00
|Milli Egemenlik Parkı
|Silivri
|Berksan
|20.00
|Silivri Sahil
ANKARA 29 EKİM ETKİNLİKLERİ PROGRAMI
Ankara'da 29 Ekim coşkusu şehrin dört bir yanında 3 gün boyunca düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak. Başken t Ankara 3 gün boyunca farklı sanatçıları ağırlayarak Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayacak.
|Tarih
|Sanatçı
|Saat
|Konser alanı
|27 Ekim Salı
|Zeynep Bastık
|19.30
|Ata Mahallesi Pazar Yeri önü
|28 Ekim Çarşamba
|Funda Arar
|19.30
|Batıkent Vedat Dalokay Parkı
|29 Ekim Perşembe
|Ali Altay
|19.00
|Anıtpark
İZMİR 29 EKİM ETKİNLİKLERİ PROGRAMI
İzmir'de 29 Ekim kutlamaları şehrin göbeğinde ve dört bir yanında yapılacak. Pek çok ilçede Pek çok sanatçının sahneleriyle Cumhuriyet Bayramı'nın kutlanacağı İzmir'de Gülşen, Candan Erçetin, Aşkın Nur Yengi ve daha birçok isim sahne alacak.
|Tarih
|İlçe
|Sanatçı
|Saat
|Konser alanı
|28 Ekim Çarşamba
|Menemen
|Blok3
|20.00
|Kent 2 Pazar Yeri yanı
|28 Ekim Çarşamba
|Bornova
|Selda Bağcan
|21.00
|Aşık Veysel Rekreasyon Alanı
|29 Ekim Perşembe
|Menemen
|Deha Bilimlier
|Belirtilmedi
|Belirtilmedi
|29 Ekim Perşembe
|Foça
|Derya Bedavacı
|20.00
|İtfaiye Meydanı
|29 Ekim Perşembe
|Kuşadası
|Gülşen
|20.30
|İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı
|29 Ekim Perşembe
|Bayraklı
|Candan Erçetin
|20.30
|Bayraklı Sevgi Yolu girişi (Şehit Hakan Uysal Caddesi)
|29 Ekim Perşembe
|Torbalı
|Tual
|20.30
|Ertan Ünver Millet Parkı
|29 Ekim Perşembe
|Menemen
|Aşkın Nur Yengi
|20.00
|Cumhuriyet Meydanı
BURSA 29 EKİM ETKİNLİKLERİ PROGRAMI
Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Bursa'da 28 Ekim'de başlayacak. Kentin pek çok yerinde sürecek etkinliklerde Ferhat Göçer, Can Bonomo, Göksel ve Berkay sahne alacak.
|Tarih
|Sanatçı
|Saat
|Konser alanı
|28 Ekim Çarşamba
|Ferhat Göçer
|19.00
|Yıldırım Belediyesi Bayrak Alanı
|28 Ekim Çarşamba
|Göksel
|20.30
|Osmangazi Meydanı
|29 Ekim Perşembe
|Berkay
|19.00
|Bursa Millet Bahçesi
|29 Ekim Perşembe
|Can Bonomo
|20.30
|Nilüfer, FSM Hastane Alanı
DİĞER İLLERİN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ETKİNLİKLERİ PROGRAMI
Yurdun dört bir yanında Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında konserler düzenlenecek. Derya Uluğ, Dedublüman, Emre Altuğ, Merve Özbey gibi çeşitli sanatçılar konserlerde sahne alacak.
|Tarih
|İl / İlçe
|Sanatçı
|Saat
|Konser alanı
|28 Ekim Çarşamba
|Antalya / Kepez
|Manga
|20.00
|Kepez Dokumapark
|29 Ekim Perşembe
|Antalya / Gazipaşa
|İkilem
|20.30
|Gazipaşa Atatürk Parkı
|29 Ekim Perşembe
|Kocaeli / Körfez
|Kutsi
|19.30
|Tütünçiftlik Kültür Merkezi önü
|29 Ekim Perşembe
|Kocaeli / İzmit
|Sagopa Kajmer
|20.00
|İzmit Milli İrade Meydanı
|29 Ekim Perşembe
|Muğla / Bodrum
|Dedublüman
|20.15
|Bodrum Belediye Meydanı
|29 Ekim Perşembe
|Muğla / Turgutreis
|Fettah Can
|20.15
|Turgutreis Atatürk Meydanı
|29 Ekim Perşembe
|Muğla / Dalaman
|Emre Altuğ
|21.00
|Dalaman Cumhuriyet Meydanı
|29 Ekim Perşembe
|Aydın / Didim
|Onur Akın
|20.00
|Cumhuriyet Kent Meydanı
|29 Ekim Perşembe
|Denizli
|Derya Uluğ
|20.30
|Delikliçınar Meydanı
|29 Ekim Perşembe
|Edirne
|Merve Özbey
|21.00
|15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Şehitleri Parkı
|29 Ekim Perşembe
|Balıkesir / Bandırma
|Bora Duran
|20.00
|Cumhuriyet Meydanı
|29 Ekim Perşembe
|Kırşehir
|Eypio ve Ali Talha Çevik
|19.00
|Cacabey Meydanı
|29 Ekim Perşembe
|Kütahya
|Buray
|21.30
|Belediye Bahçesi