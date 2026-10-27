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Editor
 | İrem Yarbasan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 12:10
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 12:10

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konserleri 2026! 29 Ekim'de konser var mı, hangi konserler var? İstanbul, İzmir, Ankara ve diğer şehirlerin 29 Ekim konserleri...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konserleri 2026! Cumhuriyet Bayramı'nın yaklaşasıyla birlikte arama motorlarında aratılıyor. Ülkemizin dört bir yanında Cumhuriyetimizin 103. yılını kutlamak amacıyla çeşitli konserler düzenlenecek. Belediyeler ve çeşitli kurumlar tarafından hazırlanan kutlama programları merak ediliyor. Peki 29 Ekim'de konser var mı? İşte İstanbul, İzmir, Ankara ve diğer şehirlerin 29 Ekim konserleri...

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Editor
 İrem Yarbasan
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konserleri 2026! 29 Ekim'de konser var mı, hangi konserler var? İstanbul, İzmir, Ankara ve diğer şehirlerin 29 Ekim konserleri...
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 12:10
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 12:10


29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gelirken kutlama hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. 29 Ekim'i kutlamak için yurdun dört bir yanında konserler, kortejler ve çeşitli kutlama etkinlikleri düzenlenecek. Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken çeşitli illerin kutlama programları da belli olmaya başladı. İşte 29 Ekim 2026 Cumhuriyet Bayramı konserleri takvimi...


29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NDA HANGİ ŞEHİRLERDE KONSERLER VAR?

Cumhuriyetimizin 103. yaşını kutlayacağımız bu 29 Ekim'de yurdun dört bir yanında kortejler, konserler ve kutlama amaçlı birçok etkinlik düzenlenecek.  'da Mert Demir, Arem&Arman, Simge , Adamlar, Edis gibi isimler sahne alacakken 'de Blok3, Gülşen, Aşkın Nur Yengi, Candan Erçetin gibi isimler sahne alacak. Başkent 'da ise konserlerin yanında fener alayı da düzenlenecek.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konserleri 2026! 29 Ekim'de konser var mı, hangi konserler var? İstanbul, İzmir, Ankara ve diğer şehirlerin 29 Ekim konserleri...

 

İSTANBUL 29 EKİM ETKİNLİKLERİ PROGRAMI

İstanbul'da 29 Ekim coşkusu şehrin birçok köşesinde kutlanacak. Yenikapı etkinlik alanında Mert demir ve Simge sahne alırken Maltepe'de Adamlar, Beşiktaş'ta Gece Yolcuları, Çekmeköy'de Fatma Turgut, Bakırköy'de Melek Mosso ve çeşitli ilçelerde pek çok sanatçı sahne alacak.

İlçeSanatçı / GrupSaatKonser alanı
ÇekmeköyDeniz Seki18.30Ömerli Minimall AVM Otoparkı
PendikMurat Dalkılıç20.00Sahil Meydanı
MaltepeAdamlar20.00Cumhuriyet Meydanı
SancaktepeZülfü Livaneli, Teyfik Rodos, Görkem Ezgi Yıldırım ve Zeynep Halvaşi20.00Meydan Park
KartalSelçuk Balcı20.00Kartal Meydanı
BüyükadaKoliva20.00Çınar Meydanı
BahçeşehirAlişan20.00Gölet Sahnesi
BayrampaşaEkin Uzunlar20.30Adapark Amfi Tiyatro
BeşiktaşGece Yolcuları20.00Barbaros Meydanı
TuzlaEdis20.30Sahil Tören Alanı
ÇekmeköyFatma Turgut21.00Taşdelen Eski Lunapark Alanı
BakırköyMelek Mosso20.30Cumhuriyet Meydanı
AtaşehirSinan Akçıl21.00Cumhuriyet Meydanı
ŞileTuğba Yurt21.30Atatürk Meydanı
AvcılarMary Jane21.00Havuz Meydanı
BahçelievlerMela Bedel20.00Milli Egemenlik Parkı
SilivriBerksan20.00Silivri Sahil
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konserleri 2026! 29 Ekim'de konser var mı, hangi konserler var? İstanbul, İzmir, Ankara ve diğer şehirlerin 29 Ekim konserleri...

ANKARA 29 EKİM ETKİNLİKLERİ PROGRAMI

Ankara'da 29 Ekim coşkusu şehrin dört bir yanında 3 gün boyunca düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak. Başken t Ankara 3 gün boyunca farklı sanatçıları ağırlayarak Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayacak.

TarihSanatçıSaatKonser alanı
27 Ekim SalıZeynep Bastık19.30Ata Mahallesi Pazar Yeri önü
28 Ekim ÇarşambaFunda Arar19.30Batıkent Vedat Dalokay Parkı
29 Ekim PerşembeAli Altay19.00Anıtpark
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konserleri 2026! 29 Ekim'de konser var mı, hangi konserler var? İstanbul, İzmir, Ankara ve diğer şehirlerin 29 Ekim konserleri...

İZMİR 29 EKİM ETKİNLİKLERİ PROGRAMI

İzmir'de 29 Ekim kutlamaları şehrin göbeğinde ve dört bir yanında yapılacak. Pek çok ilçede Pek çok sanatçının sahneleriyle Cumhuriyet Bayramı'nın kutlanacağı İzmir'de Gülşen, Candan Erçetin, Aşkın Nur Yengi ve daha birçok isim sahne alacak.

TarihİlçeSanatçıSaatKonser alanı
28 Ekim ÇarşambaMenemenBlok320.00Kent 2 Pazar Yeri yanı
28 Ekim ÇarşambaBornovaSelda Bağcan21.00Aşık Veysel Rekreasyon Alanı
29 Ekim PerşembeMenemenDeha BilimlierBelirtilmediBelirtilmedi
29 Ekim PerşembeFoçaDerya Bedavacı20.00İtfaiye Meydanı
29 Ekim PerşembeKuşadasıGülşen20.30İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı
29 Ekim PerşembeBayraklıCandan Erçetin20.30Bayraklı Sevgi Yolu girişi (Şehit Hakan Uysal Caddesi)
29 Ekim PerşembeTorbalıTual20.30Ertan Ünver Millet Parkı
29 Ekim PerşembeMenemenAşkın Nur Yengi20.00Cumhuriyet Meydanı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konserleri 2026! 29 Ekim'de konser var mı, hangi konserler var? İstanbul, İzmir, Ankara ve diğer şehirlerin 29 Ekim konserleri...


29 EKİM ETKİNLİKLERİ PROGRAMI

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Bursa'da 28 Ekim'de başlayacak. Kentin pek çok yerinde sürecek etkinliklerde Ferhat Göçer, Can Bonomo, Göksel ve Berkay sahne alacak.

TarihSanatçıSaatKonser alanı
28 Ekim ÇarşambaFerhat Göçer19.00Yıldırım Belediyesi Bayrak Alanı
28 Ekim ÇarşambaGöksel20.30Osmangazi Meydanı
29 Ekim PerşembeBerkay19.00Bursa Millet Bahçesi
29 Ekim PerşembeCan Bonomo20.30Nilüfer, FSM Hastane Alanı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konserleri 2026! 29 Ekim'de konser var mı, hangi konserler var? İstanbul, İzmir, Ankara ve diğer şehirlerin 29 Ekim konserleri...

DİĞER İLLERİN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ETKİNLİKLERİ PROGRAMI

Yurdun dört bir yanında Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında konserler düzenlenecek. Derya Uluğ, Dedublüman, Emre Altuğ, Merve Özbey gibi çeşitli sanatçılar konserlerde sahne alacak.

Tarihİl / İlçeSanatçıSaatKonser alanı
28 Ekim ÇarşambaAntalya / KepezManga20.00Kepez Dokumapark
29 Ekim PerşembeAntalya / Gazipaşaİkilem20.30Gazipaşa Atatürk Parkı
29 Ekim PerşembeKocaeli / KörfezKutsi19.30Tütünçiftlik Kültür Merkezi önü
29 Ekim PerşembeKocaeli / İzmitSagopa Kajmer20.00İzmit Milli İrade Meydanı
29 Ekim PerşembeMuğla / BodrumDedublüman20.15Bodrum Belediye Meydanı
29 Ekim PerşembeMuğla / TurgutreisFettah Can20.15Turgutreis Atatürk Meydanı
29 Ekim PerşembeMuğla / DalamanEmre Altuğ21.00Dalaman Cumhuriyet Meydanı
29 Ekim PerşembeAydın / DidimOnur Akın20.00Cumhuriyet Kent Meydanı
29 Ekim PerşembeDenizliDerya Uluğ20.30Delikliçınar Meydanı
29 Ekim PerşembeEdirneMerve Özbey21.0015 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Şehitleri Parkı
29 Ekim PerşembeBalıkesir / BandırmaBora Duran20.00Cumhuriyet Meydanı
29 Ekim PerşembeKırşehirEypio ve Ali Talha Çevik19.00Cacabey Meydanı
29 Ekim PerşembeKütahyaBuray21.30Belediye Bahçesi
ETİKETLER
#İstanbul
#bursa
#izmir
#ankara
#29 ekim cumhuriyet bayramı
#Yaşam
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