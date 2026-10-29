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3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 18:48
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 18:48

Hatay Dörtyol'da feci tren kazası: Otomobil metrelerce sürüklendi, anne öldü, oğlu yaralandı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde hemzemin geçitten geçmeye çalışan otomobile tren çarptı. Trenin otomobili metrelerce sürüklediği feci kazada 45 yaşındaki anne Hülya Baysal hayatını kaybederken, 21 yaşındaki oğlu Orhan Baysal yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 18:48
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 18:48

’da hemzemin geçitten geçmek isteyen otomobile trenin çarpmasıyla yaşanan kazada 45 yaşındaki anne öldü, 21 yaşındaki oğlu yaralandı. Trenin, otomobili metrelerce sürüklediği anlar ise kameraya yansıdı.

Hatay Dörtyol'da feci tren kazası: Otomobil metrelerce sürüklendi, anne öldü, oğlu yaralandı

HEMZEMİN GEÇİTTE FECİ KAZA: TREN OTOMOBİLİ BİÇTİ

ilçesi Özerli Mahallesi Dr. Yaşar Sokağı'nda meydana gelen kazada hemzemin geçitten geçmek isteyen 31 BBA plakalı otomobile tren çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri; 45 yaşındaki Hülya Baysal’ı ve 21 yaşındaki Orhan Baysal’ı kurtardı. 

Hatay Dörtyol'da feci tren kazası: Otomobil metrelerce sürüklendi, anne öldü, oğlu yaralandı

45 YAŞINDAKİ ANNE KURTARILAMADI

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralı anne ve oğlu hastaneye sevk edildi. Dörtyol Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan Hülya Baysal hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Orhan Baysal'ın tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kaza anını gören vatandaşlar ise olay anını anlattı.

Hatay Dörtyol'da feci tren kazası: Otomobil metrelerce sürüklendi, anne öldü, oğlu yaralandı

Öte yandan, trenin otomobili metrelerce sürüklediği anlar kameraya yansıdı.

Hatay Dörtyol'da feci tren kazası: Otomobil metrelerce sürüklendi, anne öldü, oğlu yaralandı
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ETİKETLER
#hatay
#dörtyol
#tren kazası
#Hülya Baysal
#Orhan Baysal
#3. Sayfa
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