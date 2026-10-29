Hatay Dörtyol'da feci tren kazası: Otomobil metrelerce sürüklendi, anne öldü, oğlu yaralandı

Hatay’da hemzemin geçitten geçmek isteyen otomobile trenin çarpmasıyla yaşanan kazada 45 yaşındaki anne öldü, 21 yaşındaki oğlu yaralandı. Trenin, otomobili metrelerce sürüklediği anlar ise kameraya yansıdı.

HEMZEMİN GEÇİTTE FECİ KAZA: TREN OTOMOBİLİ BİÇTİ

Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi Dr. Yaşar Sokağı'nda meydana gelen kazada hemzemin geçitten geçmek isteyen 31 BBA plakalı otomobile tren çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri; 45 yaşındaki Hülya Baysal’ı ve 21 yaşındaki Orhan Baysal’ı kurtardı.

45 YAŞINDAKİ ANNE KURTARILAMADI

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralı anne ve oğlu hastaneye sevk edildi. Dörtyol Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan Hülya Baysal hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Orhan Baysal'ın tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kaza anını gören vatandaşlar ise olay anını anlattı.

Öte yandan, trenin otomobili metrelerce sürüklediği anlar kameraya yansıdı.