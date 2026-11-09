İŞKUR, 10 ayda yaklaşık 1,2 milyon işe yerleştirmeye aracılık etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) Ocak-Ekim dönemi faaliyet rakamlarını paylaştı.

İşgücü piyasasını günün şartlarına uygun olarak güçlendirmeye devam ettiklerini vurgulayan Işıkhan, istihdam seferberliğinin hız kesmeden sürdüğünü ifade etti.

Bakan Işıkhan açıklamasında, "İşgücü piyasamızı güncel koşullara ve ihtiyaçlara uyum sağlayan bir yapı üzerinde yükseltiyoruz. Ocak-Ekim ayları arasında 1,2 milyondan fazla işe yerleştirmeye aracılık ettik, 2,8 milyondan fazla bireysel görüşme gerçekleştirdik ve 2 milyondan fazla açık iş tespit ettik. Çalışma hayatımızı güçlendirmek ve işgücü kapasitemizi artırmak için uygulamalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerine yer verdi.

https://x.com/isikhanvedat/status/2119688169813610617?a=lHi5vxQesyG4U05C9zA&s=20