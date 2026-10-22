Jandarma ve MİT'ten İHA destekli operasyon: Adım adım takip edilip, kıskıvrak yakalandılar

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İstanbul
Hatay’ın Yayladağı ilçesinde Jandarma ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının ortaklaşa düzenlediği İHA destekli operasyonda, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Suriye uyruklu 11 düzensiz göçmen yakalandı.
Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, MİT Başkanlığından alınan anlık istihbari bilgiler doğrultusunda 21 Ekim’de Yayladağı ilçesinde belirlenen bölgede arazi arama ve tarama faaliyeti gerçekleştirdi.
İnsansız hava araçlarıyla takip edilen ve yasa dışı sınır geçişi yaptıkları belirlenen gruba yönelik karadan operasyon düzenlendi. Operasyonda, saklandıkları yerde tespit edilen 11 yetişkin erkek düzensiz göçmen yakalanarak gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemlerinin tamamlanması amacıyla Geri Gönderme Merkezi bünyesindeki GÖKSEM yetkililerine teslim edildi. Olayla ilgili tahkikatın sürdüğü bildirildi.