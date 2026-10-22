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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 13:46
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 13:46

Jandarma ve MİT'ten İHA destekli operasyon: Adım adım takip edilip, kıskıvrak yakalandılar

Hatay'da Jandarma ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) başkanlığının ortaklaşa düzenlediği İHA destekli operasyonda, yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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Jandarma ve MİT'ten İHA destekli operasyon: Adım adım takip edilip, kıskıvrak yakalandılar
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 13:46
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 13:46

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde Jandarma ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının ortaklaşa düzenlediği İHA destekli operasyonda, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Suriye uyruklu 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, MİT Başkanlığından alınan anlık istihbari bilgiler doğrultusunda 21 Ekim’de Yayladağı ilçesinde belirlenen bölgede arazi arama ve tarama faaliyeti gerçekleştirdi. 

İHA İLE ADIM ADIM TAKİP EDİLDİ

İnsansız hava araçlarıyla takip edilen ve yasa dışı sınır geçişi yaptıkları belirlenen gruba yönelik karadan operasyon düzenlendi. Operasyonda, saklandıkları yerde tespit edilen 11 yetişkin erkek düzensiz göçmen yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarma ve MİT'ten İHA destekli operasyon: Adım adım takip edilip, kıskıvrak yakalandılar

Sağlık kontrolünden geçirilen düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemlerinin tamamlanması amacıyla Geri Gönderme Merkezi bünyesindeki GÖKSEM yetkililerine teslim edildi. Olayla ilgili tahkikatın sürdüğü bildirildi.

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