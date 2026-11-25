ABD Sahil Güvenliği Sözcüsü Juan Ros yaptığı açıklamada, Mississippi'de Cessna 210 tipi küçük uçağın denize düştüğünü belirtti. Uçağın enkazına ulaşıldığı bilgisini paylaşan Ros, enkazda 8 ve 10 yaşlarındaki 2 çocuk ile 4 yetişkinin cesedine ulaştıklarını kaydetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Dünya genelindeki uçuş verilerini takip eden FlightAware platformuna göre, uçak Louisiana eyaletine bağlı New Orleans kentinden Florida eyaletindeki Fort Myers kentine gitmek üzere havalanmıştı.

Kazaya ilişkin ABD Federal Havacılık Ajansı (FAA) ve Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu soruşturma başlattı.