Kadına yönelik şiddetin insan onurunu ve toplumsal huzuru doğrudan etkilediğine dikkat çeken Emine Erdoğan, şiddetin hiçbir biçiminin kabul edilemeyeceğini belirtti. Erdoğan, kadınların güvenli ve onurlu bir yaşam sürmesinin herkesin ortak sorumluluğu olduğuna işaret ederek toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

EMİNE ERDOĞAN'DAN ŞİDDETE KARŞI NET MESAJ

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Şiddetin hiçbir türüyle bir arada yaşamayı kabul edemeyiz. Zira şiddet, bilhassa kadına yönelik şiddet, bir canın incindiği yerden bütün insanlığı yaralar. Kadına kalkan her el, bütün bir toplumu derinden sarsar.

İşte bu nedenle insan onurunu korumak, kadınıyla erkeğiyle hepimizin ortak meselesidir. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nün, devletimizin kararlılığı etrafında toplumsal dayanışmamızı güçlendirmesini diliyorum."

25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü, kadına yönelik fiziksel, psikolojik, ekonomik ve cinsel şiddete dikkat çekmek, kadınların temel hak ve özgürlüklerini korumak ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla her yıl dünya genelinde anıldı.

Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen bu özel gün kapsamında, kadına yönelik şiddetin önlenmesi, mağdurların korunması ve şiddetle mücadelede toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Kadınların korkmadan, güven içinde ve eşit haklarla yaşayabildiği bir toplum için mücadelenin yalnızca bir günle sınırlı kalmaması gerektiğine dikkat çekildi.

