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 | Gonca Işık
KAYNAK:
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GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 16:43
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GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 16:59

Emine Erdoğan COP31 iklim zirvesine katılan ünlülerle bir araya geldi! Ortaya bu renkli kareler çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı Liderler Zirvesi'ne katılan liderler ve eşleriyle yakından ilgilendi. Emine Erdoğan COP31 iklim zirvesine katılan ünlülerle bir araya geldi.

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Editor
 Gonca Işık
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Emine Erdoğan COP31 iklim zirvesine katılan ünlülerle bir araya geldi! Ortaya bu renkli kareler çıktı
KAYNAK:
haberler.com
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 16:43
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 16:59

COP31 Liderler Zirvesi, Cumhurbaşkanı 'ın ev sahipliğinde başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri ile zirveye gelen devlet ve hükümet başkanlarını tek tek karşıladı.

HABERİN ÖZETİ

Emine Erdoğan COP31 iklim zirvesine katılan ünlülerle bir araya geldi! Ortaya bu renkli kareler çıktı

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
COP31 Liderler Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde başladı ve Emine Erdoğan, zirveye katılan ünlü isimlerle bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirveye gelen devlet ve hükümet başkanlarını BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile birlikte karşıladı.
Emine Erdoğan, liderler ve eşleriyle yakından ilgilenerek sohbet etti.
Emine Erdoğan, zirvede Meryem Uzerli, Tuğba Büyüküstün, Ceyda Ateş, Ava Yaman, Kerem Bürsin, Barış Arduç, Bülent İnal, Şahika Ercümen ve Demet Şener ile buluştu.
Emine Erdoğan, ünlü isimlere etkinliğe katıldıkları için teşekkür etti.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.

EMİNE ERDOĞAN COP31 İKLİM ZİRVESİNE KATILAN ÜNLÜLERLE BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi , karşılama sonrası liderler ve eşleriyle yakından ilgilenerek, sohbet etti. 

Emine Erdoğan COP31 iklim zirvesine katılan ünlülerle bir araya geldi! Ortaya bu renkli kareler çıktı

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, liderler ve eşleri ile diğer davetliler, açılış programı için Anadolu Salonu'na geçti.

Emine Erdoğan COP31 iklim zirvesine katılan ünlülerle bir araya geldi! Ortaya bu renkli kareler çıktı

EMİNE ERDOĞAN COP31 İKLİM ZİRVESİNDE ÜNLÜLERLE BULUŞTU

Emine Erdoğan, etkinlik alanında oyuncular , Tuğba Büyüküstün, Ceyda Ateş, Ava Yaman, Kerem Bürsin, Barış Arduç, Bülent İnal, milli serbest dalışçı Şahika Ercümen ve eski manken Demet Şener ile de bir araya geldi. Ünlü isimlerle sohbet eden Emine Erdoğan, etkinliğe katıldıkları için teşekkür etti.

Emine Erdoğan COP31 iklim zirvesine katılan ünlülerle bir araya geldi! Ortaya bu renkli kareler çıktı

EMİNE ERDOĞAN ÜNLÜLERLE TEK TEK İLGİLENDİ

Antalya'da gerçekleşen COP31 Liderler Zirvesi'ne katılan liderler ve eşleriyle Emine Erdoğan, yakından ilgilendi. Başarılı ünlüler ile fotoğraf çekildikleri anlarda ise ortaya renkli görüntüler çıktı. 

Emine Erdoğan COP31 iklim zirvesine katılan ünlülerle bir araya geldi! Ortaya bu renkli kareler çıktı

UZAK ŞEHİR OYUNCULARI DA KATILMIŞTI

Antalya'da düzenlenen COP31 zirvesine katılan Uzak Şehir dizisi oyuncuları, iklim kriziyle mücadelede küresel dayanışma çağrısı yaptı. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31), Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleşti. 

Emine Erdoğan COP31 iklim zirvesine katılan ünlülerle bir araya geldi! Ortaya bu renkli kareler çıktı

Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba ile oyuncu kadrosundan Dilin Döğer, Atakan Özkaya ve Şükrü Özyıldız'ın da katıldığı zirvede güzel görüntüler ortaya çıktı.

ÜNLÜ İSİMLERDEN DESTEK ÇAĞRISI

Sinem Ünsal, "Zirvede artık doğrudan aksiyon alınacak bir aşamaya geçildiğinden bahsedildi. Bizler de üzerimize düşen desteği vermeye hazırız" sözleri ile destek çağrısında bulundu. 

Emine Erdoğan COP31 iklim zirvesine katılan ünlülerle bir araya geldi! Ortaya bu renkli kareler çıktı

COP31 ZİRVESİNDE ÜNLÜLERİN KATILIMI İLGİ GÖRDÜ

Geçtiğimiz günlerde Uzak Şehir'in sevilen oyuncuları katılırken bugün de Meryem Uzerli, Tuğba Büyüküstün, Ceyda Ateş, Ava Yaman, Kerem Bürsin, Barış Arduç, Bülent İnal, milli serbest dalışçı Şahika Ercümen ve eski manken Demet Şener gibi isimler katıldı. Emine Erdoğan'ın yakından ilgilendiği anlar ise beğeni topladı.

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Emine Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi'ne katılan liderler ve eşlerini tek tek karşıladı
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