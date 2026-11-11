Emine Erdoğan COP31 iklim zirvesine katılan ünlülerle bir araya geldi! Ortaya bu renkli kareler çıktı

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İstanbul
COP31 Liderler Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile zirveye gelen devlet ve hükümet başkanlarını tek tek karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, karşılama sonrası liderler ve eşleriyle yakından ilgilenerek, sohbet etti.
Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, liderler ve eşleri ile diğer davetliler, açılış programı için Anadolu Salonu'na geçti.
Emine Erdoğan, etkinlik alanında oyuncular Meryem Uzerli, Tuğba Büyüküstün, Ceyda Ateş, Ava Yaman, Kerem Bürsin, Barış Arduç, Bülent İnal, milli serbest dalışçı Şahika Ercümen ve eski manken Demet Şener ile de bir araya geldi. Ünlü isimlerle sohbet eden Emine Erdoğan, etkinliğe katıldıkları için teşekkür etti.
Antalya'da gerçekleşen COP31 Liderler Zirvesi'ne katılan liderler ve eşleriyle Emine Erdoğan, yakından ilgilendi. Başarılı ünlüler ile fotoğraf çekildikleri anlarda ise ortaya renkli görüntüler çıktı.
Antalya'da düzenlenen COP31 zirvesine katılan Uzak Şehir dizisi oyuncuları, iklim kriziyle mücadelede küresel dayanışma çağrısı yaptı. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31), Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleşti.
Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba ile oyuncu kadrosundan Dilin Döğer, Atakan Özkaya ve Şükrü Özyıldız'ın da katıldığı zirvede güzel görüntüler ortaya çıktı.
Sinem Ünsal, "Zirvede artık doğrudan aksiyon alınacak bir aşamaya geçildiğinden bahsedildi. Bizler de üzerimize düşen desteği vermeye hazırız" sözleri ile destek çağrısında bulundu.
Geçtiğimiz günlerde Uzak Şehir'in sevilen oyuncuları katılırken bugün de Meryem Uzerli, Tuğba Büyüküstün, Ceyda Ateş, Ava Yaman, Kerem Bürsin, Barış Arduç, Bülent İnal, milli serbest dalışçı Şahika Ercümen ve eski manken Demet Şener gibi isimler katıldı. Emine Erdoğan'ın yakından ilgilendiği anlar ise beğeni topladı.