COP31 Liderler Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile zirveye gelen devlet ve hükümet başkanlarını tek tek karşıladı.

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HABERİN ÖZETİ Emine Erdoğan COP31 iklim zirvesine katılan ünlülerle bir araya geldi! Ortaya bu renkli kareler çıktı COP31 Liderler Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde başladı ve Emine Erdoğan, zirveye katılan ünlü isimlerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirveye gelen devlet ve hükümet başkanlarını BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile birlikte karşıladı. Emine Erdoğan, liderler ve eşleriyle yakından ilgilenerek sohbet etti. Emine Erdoğan, zirvede Meryem Uzerli, Tuğba Büyüküstün, Ceyda Ateş, Ava Yaman, Kerem Bürsin, Barış Arduç, Bülent İnal, Şahika Ercümen ve Demet Şener ile buluştu. Emine Erdoğan, ünlü isimlere etkinliğe katıldıkları için teşekkür etti.

EMİNE ERDOĞAN COP31 İKLİM ZİRVESİNE KATILAN ÜNLÜLERLE BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, karşılama sonrası liderler ve eşleriyle yakından ilgilenerek, sohbet etti.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, liderler ve eşleri ile diğer davetliler, açılış programı için Anadolu Salonu'na geçti.

EMİNE ERDOĞAN COP31 İKLİM ZİRVESİNDE ÜNLÜLERLE BULUŞTU

Emine Erdoğan, etkinlik alanında oyuncular Meryem Uzerli, Tuğba Büyüküstün, Ceyda Ateş, Ava Yaman, Kerem Bürsin, Barış Arduç, Bülent İnal, milli serbest dalışçı Şahika Ercümen ve eski manken Demet Şener ile de bir araya geldi. Ünlü isimlerle sohbet eden Emine Erdoğan, etkinliğe katıldıkları için teşekkür etti.

EMİNE ERDOĞAN ÜNLÜLERLE TEK TEK İLGİLENDİ

Antalya'da gerçekleşen COP31 Liderler Zirvesi'ne katılan liderler ve eşleriyle Emine Erdoğan, yakından ilgilendi. Başarılı ünlüler ile fotoğraf çekildikleri anlarda ise ortaya renkli görüntüler çıktı.

UZAK ŞEHİR OYUNCULARI DA KATILMIŞTI

Antalya'da düzenlenen COP31 zirvesine katılan Uzak Şehir dizisi oyuncuları, iklim kriziyle mücadelede küresel dayanışma çağrısı yaptı. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31), Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleşti.

Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba ile oyuncu kadrosundan Dilin Döğer, Atakan Özkaya ve Şükrü Özyıldız'ın da katıldığı zirvede güzel görüntüler ortaya çıktı.

ÜNLÜ İSİMLERDEN DESTEK ÇAĞRISI

Sinem Ünsal, "Zirvede artık doğrudan aksiyon alınacak bir aşamaya geçildiğinden bahsedildi. Bizler de üzerimize düşen desteği vermeye hazırız" sözleri ile destek çağrısında bulundu.

COP31 ZİRVESİNDE ÜNLÜLERİN KATILIMI İLGİ GÖRDÜ

Geçtiğimiz günlerde Uzak Şehir'in sevilen oyuncuları katılırken bugün de Meryem Uzerli, Tuğba Büyüküstün, Ceyda Ateş, Ava Yaman, Kerem Bürsin, Barış Arduç, Bülent İnal, milli serbest dalışçı Şahika Ercümen ve eski manken Demet Şener gibi isimler katıldı. Emine Erdoğan'ın yakından ilgilendiği anlar ise beğeni topladı.