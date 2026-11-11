COP31 Liderler Zirvesi, Antalya’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile zirveye gelen devlet ve hükümet başkanlarını tek tek karşıladı.

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HABERİN ÖZETİ Emine Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi'ne katılan liderler ve eşlerini tek tek karşıladı COP31 Liderler Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Antalya'da başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile zirveye katılan devlet ve hükümet başkanlarını tek tek karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, karşılama sonrasında liderler ve eşleriyle yakından ilgilenip sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emine Erdoğan, liderler, eşleri ve davetliler açılış programı için Anadolu Salonu'na geçti. Emine Erdoğan etkinlik alanında Meryem Uzerli, Tuğba Büyüküstün, Ceyda Ateş, Ava Yaman, Kerem Bürsin, Barış Arduç, Bülent İnal, Şahika Ercümen ve Demet Şener ile bir araya gelerek katılımlarından dolayı teşekkür etti.

EMİNE ERDOĞAN LİDERLER VE EŞLERİYLE YAKINDAN İLGİLENDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, karşılama sonrası liderler ve eşleriyle yakından ilgilenerek, sohbet etti. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, liderler ve eşleri ile diğer davetliler, açılış programı için Anadolu Salonu'na geçti.

OYUNCULARLA BİR ARAYA GELDİ

Öte yandan Emine Erdoğan, etkinlik alanında oyuncular Meryem Uzerli, Tuğba Büyüküstün, Ceyda Ateş, Ava Yaman, Kerem Bürsin, Barış Arduç, Bülent İnal, milli serbest dalışçı Şahika Ercümen ve eski manken Demet Şener ile de bir araya geldi. Ünlü isimlerle sohbet eden Emine Erdoğan, etkinliğe katıldıkları için teşekkür etti.