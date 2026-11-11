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 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
IHA
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GİRİŞ:
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GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 16:26

Emine Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi'ne katılan liderler ve eşlerini tek tek karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Antalya’da gerçekleşen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) Liderler Zirvesi'ne katılan liderler ve eşleriyle yakından ilgilendi.

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Editor
 Şenay Yurtalan
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Emine Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi'ne katılan liderler ve eşlerini tek tek karşıladı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 16:26
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 16:26

COP31 Liderler Zirvesi, ’da 'ın ev sahipliğinde başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri ile zirveye gelen devlet ve hükümet başkanlarını tek tek karşıladı.

HABERİN ÖZETİ

Emine Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi'ne katılan liderler ve eşlerini tek tek karşıladı

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COP31 Liderler Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Antalya'da başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile zirveye katılan devlet ve hükümet başkanlarını tek tek karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, karşılama sonrasında liderler ve eşleriyle yakından ilgilenip sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emine Erdoğan, liderler, eşleri ve davetliler açılış programı için Anadolu Salonu'na geçti.
Emine Erdoğan etkinlik alanında Meryem Uzerli, Tuğba Büyüküstün, Ceyda Ateş, Ava Yaman, Kerem Bürsin, Barış Arduç, Bülent İnal, Şahika Ercümen ve Demet Şener ile bir araya gelerek katılımlarından dolayı teşekkür etti.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Emine Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi'ne katılan liderler ve eşlerini tek tek karşıladı

EMİNE ERDOĞAN LİDERLER VE EŞLERİYLE YAKINDAN İLGİLENDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi , karşılama sonrası liderler ve eşleriyle yakından ilgilenerek, sohbet etti. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, liderler ve eşleri ile diğer davetliler, açılış programı için Anadolu Salonu'na geçti.

Emine Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi'ne katılan liderler ve eşlerini tek tek karşıladı

OYUNCULARLA BİR ARAYA GELDİ

Öte yandan Emine Erdoğan, etkinlik alanında oyuncular Meryem Uzerli, Tuğba Büyüküstün, Ceyda Ateş, Ava Yaman, Kerem Bürsin, Barış Arduç, Bülent İnal, milli serbest dalışçı Şahika Ercümen ve eski manken Demet Şener ile de bir araya geldi. Ünlü isimlerle sohbet eden Emine Erdoğan, etkinliğe katıldıkları için teşekkür etti.

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#Antalya
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#antonio guterres
#Cop31 Liderler Zirvesi
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