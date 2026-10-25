Milyarderlere yüzde 5 vergi şoku: Kaçmaya başladılar

ABD'nin en zengin isimlerine ev sahipliği yapan Kaliforniya'da milyarderleri yakından ilgilendiren vergi düzenlemesi gündemin ilk sıralarına yerleşti. Serveti 1 milyar doların üzerinde olanlara bir defaya mahsus yüzde 5 vergi uygulanmasını öngören teklif, iş dünyasında tartışmaları beraberinde getirdi. 3 Kasım'da halkın oyuna sunulacak 40 numaralı teklif, 1 Ocak 2026 itibarıyla Kaliforniya'da ikamet eden ve net serveti en az 1 milyar dolar olan kişileri kapsıyor. Düzenleme kabul edilirse vergi geriye dönük uygulanacak. Ancak teklif henüz yasalaşmadan etkisini göstermeye başladı. Bazı milyarderler eyaletten ayrılmayı tercih ederken, diğerleri düzenlemeye karşı mücadeleye girişti.

200'DEN FAZLA MİLYARDERİN SERVETİ HEDEFTE

BBC'nin haberine göre, yeni vergi düzenlemesinin Kaliforniya'da yaşayan 200'den fazla milyarderi etkilemesi bekleniyor. Hedef ise 100 milyar dolarlık vergi geliri elde etmek. Bu kaynağın, federal fon kesintileri nedeniyle finansman sıkıntısı yaşayan sağlık hizmetlerine aktarılması planlanıyor. Teklifin destekçileri, milyarderlerin kamu hizmetlerinin finansmanında daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini savunuyor. Karşı çıkanlar ise yüksek vergilerin zenginleri ve yatırımları başka eyaletlere yönlendireceği görüşünde.

TEKNOLOJİ DEVLERİ BAVULLARINI TOPLADI

Vergi tartışmasının en dikkat çeken tarafı ise teknoloji dünyasının önde gelen isimlerinin aldığı kararlar oldu. Google'ın kurucu ortakları Larry Page ve Sergey Brin, yatırımcı Peter Thiel ve Uber'in eski CEO'su Travis Kalanick'in de aralarında bulunduğu bazı milyarderlerin Kaliforniya'dan ayrıldığı bildirildi.

Hankey Group'un kurucusu Don Hankey ise taşınma kararının gerekçesini açıkça ortaya koydu. Hankey, önerilen servet vergisi nedeniyle Nevada'ya taşındığını söyledi. Meta CEO'su Mark Zuckerberg'in de ikametgâhını başka bir eyalete taşıma seçeneğini değerlendirdiği gündeme gelmişti.

SERGEY BRİN'DEN 100 MİLYON DOLARLIK HAMLE

Vergiye karşı çıkan milyarderler yalnızca eyalet değiştirmekle kalmıyor. Düzenlemenin engellenmesi için ciddi miktarda para da harcanıyor. Los Angeles Times'ın haberine göre, Google'ın kurucu ortaklarından Sergey Brin, servet vergisine karşı yürütülen girişimleri destekleyen siyasi bir kuruluşa 100 milyon dolardan fazla bağış yaptı. Bu hamle, milyarderler üzerindeki vergi tartışmasının ne kadar büyük bir mücadeleye dönüştüğünü gösteriyor.

MİLYARDERLER DE KENDİ ARALARINDA BÖLÜNDÜ

Ancak Kaliforniya'nın bütün zenginleri yeni vergiye karşı değil. Nvidia CEO'su Jensen Huang, yüksek gelir elde edenlerin daha fazla vergi ödemesinde sorun görmediğini belirterek düzenlemeye destek verdi. İş insanı Tom Steyer da teklifin bazı eksiklikleri olduğunu düşünmesine rağmen referandumda lehte oy kullanacağını açıkladı. Kaliforniya Valisi Gavin Newsom ise farklı düşünüyor. Newsom, milyarderlerin eyaletten ayrılmasının gelir vergisi tahsilatını azaltabileceği gerekçesiyle düzenlemeye karşı çıkıyor.

REFERANDUMDA YARIŞ BAŞA BAŞ

Milyarderleri karşı karşıya getiren vergi teklifinde son sözü Kaliforniyalı seçmenler söyleyecek. Berkeley Hükümet Çalışmaları Enstitüsü ile Los Angeles Times'ın eylül ayında gerçekleştirdiği anket, halkın da konuya ilişkin ikiye bölündüğünü ortaya koydu.

Ankete göre muhtemel seçmenlerin yüzde 45'i milyarderlerden servet vergisi alınmasını desteklerken, yüzde 42'si karşı çıkıyor. Kararsızların oranı ise yüzde 13. 3 Kasım'daki referandumda düzenlemenin kabul edilmesi için seçmenlerin çoğunluğunun desteği gerekiyor. Teklifin yürürlüğe girmesi halinde Kaliforniya, ABD'de milyarderlerin toplam servetini doğrudan hedef alan önemli bir vergilendirme uygulamasına imza atacak. Ancak oylamanın ardından servet vergisine karşı hazırlanan diğer tekliflerin alacağı sonuçlar da belirleyici olabilecek.