Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Baran Aksoy
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 10:36
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 10:36

Milyarderlere yüzde 5 vergi şoku: Kaçmaya başladılar

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde milyarderlerin servetlerine bir defaya mahsus yüzde 5 vergi getirilmesini öngören teklif, zenginler arasında büyük tartışma yarattı. 100 milyar dolar gelir hedefleyen düzenleme henüz referanduma sunulmadan bazı teknoloji milyarderleri eyaletten ayrıldı. Gözler şimdi 3 Kasım'daki kritik oylamada.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Milyarderlere yüzde 5 vergi şoku: Kaçmaya başladılar
KAYNAK:
Baran Aksoy
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 10:36
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 10:36

ABD'nin en zengin isimlerine ev sahipliği yapan 'da milyarderleri yakından ilgilendiren gündemin ilk sıralarına yerleşti. Serveti 1 milyar doların üzerinde olanlara bir defaya mahsus yüzde 5 vergi uygulanmasını öngören teklif, iş dünyasında tartışmaları beraberinde getirdi. 3 Kasım'da halkın oyuna sunulacak 40 numaralı teklif, 1 Ocak 2026 itibarıyla Kaliforniya'da ikamet eden ve net serveti en az 1 milyar dolar olan kişileri kapsıyor. Düzenleme kabul edilirse vergi geriye dönük uygulanacak.  Ancak teklif henüz yasalaşmadan etkisini göstermeye başladı. Bazı milyarderler eyaletten ayrılmayı tercih ederken, diğerleri düzenlemeye karşı mücadeleye girişti.

200'DEN FAZLA MİLYARDERİN SERVETİ HEDEFTE

BBC'nin haberine göre, yeni vergi düzenlemesinin Kaliforniya'da yaşayan 200'den fazla milyarderi etkilemesi bekleniyor. Hedef ise 100 milyar dolarlık vergi geliri elde etmek. Bu kaynağın, federal fon kesintileri nedeniyle finansman sıkıntısı yaşayan sağlık hizmetlerine aktarılması planlanıyor. Teklifin destekçileri, milyarderlerin kamu hizmetlerinin finansmanında daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini savunuyor. Karşı çıkanlar ise yüksek vergilerin zenginleri ve yatırımları başka eyaletlere yönlendireceği görüşünde.

Milyarderlere yüzde 5 vergi şoku: Kaçmaya başladılar

TEKNOLOJİ DEVLERİ BAVULLARINI TOPLADI

Vergi tartışmasının en dikkat çeken tarafı ise teknoloji dünyasının önde gelen isimlerinin aldığı kararlar oldu. Google'ın kurucu ortakları Larry Page ve Sergey Brin, yatırımcı Peter Thiel ve Uber'in eski CEO'su Travis Kalanick'in de aralarında bulunduğu bazı milyarderlerin Kaliforniya'dan ayrıldığı bildirildi.

Hankey Group'un kurucusu Don Hankey ise taşınma kararının gerekçesini açıkça ortaya koydu. Hankey, önerilen servet vergisi nedeniyle Nevada'ya taşındığını söyledi. Meta CEO'su Mark Zuckerberg'in de ikametgâhını başka bir eyalete taşıma seçeneğini değerlendirdiği gündeme gelmişti.

SERGEY BRİN'DEN 100 MİLYON DOLARLIK HAMLE

Vergiye karşı çıkan milyarderler yalnızca eyalet değiştirmekle kalmıyor. Düzenlemenin engellenmesi için ciddi miktarda para da harcanıyor. Los Angeles Times'ın haberine göre, Google'ın kurucu ortaklarından Sergey Brin, servet vergisine karşı yürütülen girişimleri destekleyen siyasi bir kuruluşa 100 milyon dolardan fazla bağış yaptı. Bu hamle, milyarderler üzerindeki vergi tartışmasının ne kadar büyük bir mücadeleye dönüştüğünü gösteriyor.

Milyarderlere yüzde 5 vergi şoku: Kaçmaya başladılar

MİLYARDERLER DE KENDİ ARALARINDA BÖLÜNDÜ

Ancak Kaliforniya'nın bütün zenginleri yeni vergiye karşı değil. Nvidia CEO'su Jensen Huang, yüksek gelir elde edenlerin daha fazla vergi ödemesinde sorun görmediğini belirterek düzenlemeye destek verdi. İş insanı Tom Steyer da teklifin bazı eksiklikleri olduğunu düşünmesine rağmen referandumda lehte oy kullanacağını açıkladı. Kaliforniya Valisi Gavin Newsom ise farklı düşünüyor. Newsom, milyarderlerin eyaletten ayrılmasının gelir vergisi tahsilatını azaltabileceği gerekçesiyle düzenlemeye karşı çıkıyor.

REFERANDUMDA YARIŞ BAŞA BAŞ

Milyarderleri karşı karşıya getiren vergi teklifinde son sözü Kaliforniyalı seçmenler söyleyecek. Berkeley Hükümet Çalışmaları Enstitüsü ile Los Angeles Times'ın eylül ayında gerçekleştirdiği anket, halkın da konuya ilişkin ikiye bölündüğünü ortaya koydu.
Ankete göre muhtemel seçmenlerin yüzde 45'i milyarderlerden servet vergisi alınmasını desteklerken, yüzde 42'si karşı çıkıyor. Kararsızların oranı ise yüzde 13. 3 Kasım'daki referandumda düzenlemenin kabul edilmesi için seçmenlerin çoğunluğunun desteği gerekiyor. Teklifin yürürlüğe girmesi halinde Kaliforniya, ABD'de milyarderlerin toplam servetini doğrudan hedef alan önemli bir vergilendirme uygulamasına imza atacak. Ancak oylamanın ardından servet vergisine karşı hazırlanan diğer tekliflerin alacağı sonuçlar da belirleyici olabilecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altında 700 milyar dolarlık yeni dönem
Bill Gates'ten 20 yıllık yapay zeka alarmı: İnsanlığı büyük bir sarsıntı bekliyor
ETİKETLER
#milyarder
#Vergi düzenlemesi
#kaliforniya
#servet vergisi
#40 Numaralı Teklif
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.