İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. üzerinden yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen paraların kripto varlıklara dönüştürülerek kaynağın gizlenmeye çalışıldığı belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından şirketin "aeronx.com" adlı internet sitesi üzerinden faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Kripto para üzerinden kara para aklamışlar: 4,3 milyar TL'lik trafik deşifre oldu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen paraların kripto varlıklara dönüştürülerek gizlenmesi soruşturması kapsamında, Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. ve ilişkili şirketlere operasyon düzenlendi. Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş., 'aeronx.com' internet sitesi üzerinden faaliyet yürütüyor. Şirket hesaplarına 2023'ten itibaren 4 milyar 301 milyon lira para girişi, 3 milyar 990 milyon lira para çıkışı oldu. 5 ilde 19 şüpheliye yönelik operasyonda 12 kişi yakalandı. BCT Yazılım ve Liquid Yazılım şirketlerinin platformla organik bağlantısı belirlendi. Şüphelilere ait adreslerde tedbir uygulandı, banka ve kripto hesaplarına bloke konuldu, şirket TMSF'ye devredildi.

5 İLDE 19 KİŞİYE OPERASYON

Şirket hesaplarına 2023 yılından itibaren 4 milyar 301 milyon lira para girişi, 3 milyar 990 milyon lira para çıkışı olduğu tespit edilirken, 19 şüpheliye yönelik 5 ilde düzenlenen operasyonda 12 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında, BCT Yazılım ve Liquid Yazılım isimli şirketlerin Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. ile organik bağlantısının olduğu belirlendi. BCT Yazılım'ın önceki yetkilisinin Tolga Altay, son yetkilisinin ise platform çalışanı Mustafa Uslular olduğu tespit edildi.

MİLYONLARCA LİRA AKTARILMIŞ

BCT Yazılım'ın banka hesaplarına Nkolay, IQ Money ve Elekse isimli ödeme kuruluşlarından gelen 479 milyon liranın, sanal POS tahsilatı işlemiyle Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. hesaplarına aktarıldığı anlaşıldı. Aynı adreste kurulduğu belirlenen Liquid Yazılım'ın hesaplarına da aynı ödeme kuruluşlarından gelen 449 milyon liranın platform hesaplarına aktarıldığı kaydedildi.

ŞİRKET HESAPLARINDA 4,3 MİLYAR LİRALIK PARA GİRİŞİ

Yapılan incelemelerde, platformun banka hesaplarına gelen paraların büyük bölümünün yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarıyla bağlantılı olduğu değerlendirildi. Şirket hesaplarında 2023 yılından itibaren toplam 4 milyar 301 milyon lira para girişi ve 3 milyar 990 milyon lira para çıkışı gerçekleştiği tespit edildi. Para hareketlerinin analizinde, suçlarla bağlantılı olabileceği değerlendirilen tutarların ödeme ve elektronik para kuruluşları ile banka hesapları üzerinden toplandığı, ardından kripto varlık platformlarına aktarılarak kripto varlığa dönüştürüldüğü ve çeşitli transferlerle kaynağının gizlenmesinin amaçlandığı değerlendirildi.

ŞİRKET TMSF'YE DEVREDİLDİ

Tespit edilen 19 şüphelinin yakalanması amacıyla İstanbul merkezli Antalya, İzmir, Ankara ve Kırşehir'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan işlemler kapsamında 14 araç, 4 konut ve 2 araziye yönelik tedbir uygulanırken, 367 banka ve kripto hesabına bloke konuldu. Ayrıca şirketin TMSF'ye devri gerçekleştirildi. Soruşturmanın, suç örgütünün tüm faaliyetlerinin ve bağlantılarının ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü sürdürüldüğü öğrenildi.