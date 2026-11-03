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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 11:30
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 11:30

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dikkat çektiği Batman’daki fabrikadan 45 ülkeye ihracat: Dünyada ilk 5’e girdik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bahsettiği Batman'daki fabrikada üretilen solunum cihazları 45 ülkeye satılıyor. Yerli ve milli imkanlarla üretilen cihazların pandemide geliştirildiği ve farklı kıtalara yollandığı belirtildi.

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Editor
 Murat Makas
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dikkat çektiği Batman’daki fabrikadan 45 ülkeye ihracat: Dünyada ilk 5’e girdik
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 11:30
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 11:30

Cumhurbaşkanı ’ın dikkat çektiği ’daki bir fabrikadan 45 ülkeye solunum cihazı ihracatı yapılıyor. Fabrika Müdürü Doç. Dr. Musa Yılmaz, yerli ve milli imkanlarla üretilen cihaz ihracatında Türkiye’nin dünyada 5. sırada olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dikkat çektiği Batman’daki fabrikadan 45 ülkeye ihracat: Dünyada ilk 5’e girdik

Pandemi döneminde geliştirilen yerli mekanik ventilatörlerle uluslararası pazara açılan fabrika, farklı tıbbi cihazlara yönelik üretim ve araştırma geliştirme çalışmalarını sürdürüyor.

"45 ÜLKEYE İHRACATIMIZ MEVCUT"

Fabrika Müdürü Doç. Dr. Musa Yılmaz, yerli üretimle hem Türkiye'ye hem de dünyaya hizmet ettiklerini belirterek, "Yerli üretimi sadece kendimiz için yapmıyoruz. Yerli ve milli imkanlarla üretmiş olduğumuz solunum cihazlarıyla ülkemize ve dünyaya nefes oluyoruz. Şu anda 45 ülkeye ihracatımız mevcut. Sağlık teknolojilerinde dışa bağımlı olduğumuz ürünleri tamamen yerli ve milli hale getirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dikkat çektiği Batman’daki fabrikadan 45 ülkeye ihracat: Dünyada ilk 5’e girdik

PANDEMİDE GELİŞTİRİLDİ, FARKLI KITALARA GÖNDERİLDİ

Pandemi dönemindeki çalışmalara değinen Yılmaz, "Cumhurbaşkanımızın himayelerinde BIOSYS, , Arçelik ve ASELSAN iş birliğiyle yerli mekanik ventilatör geliştirdik. Bu cihazları başta Türkiye olmak üzere Brezilya'dan Orta Asya'ya, dost ve kardeş ülkelerimize, Türk cumhuriyetlerine, Afrika'ya ve Amerika kıtasına gönderdik. En önemli sevkiyatlarımızdan biri, Brezilya'ya tek seferde gerçekleştirdiğimiz büyük sevkiyattı. Bazı Afrika ülkelerinde hiç ventilatör bulunmazken Cumhurbaşkanımız bu ülkelere hibe olarak ventilatör bağışı yaptı" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dikkat çektiği Batman’daki fabrikadan 45 ülkeye ihracat: Dünyada ilk 5’e girdik

ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ VE KAPASİTE ARTIRILACAK

Pandeminin ardından farklı sağlık teknolojilerine yönelik çalışmalar yaptıklarını aktaran Yılmaz, sekiz cihaz ürettiklerini belirterek şunları söyledi:

"Pandemiden sonra sadece ventilatör üretimiyle kalmadık. Nöromonitör, yüksek akış oksijen cihazı, nemlendirici, infüzyon pompası ve endoskopi kapsülü gibi farklı ürünlere yönelik çalışmalar yürüttük. Şu anda çalışmaları bitmek üzere olan başka projelerimiz de bulunuyor. İnşallah önümüzdeki süreçte hem yıllık kapasitemizi artıracağız hem de yeni cihaz geliştirme çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dikkat çektiği Batman’daki fabrikadan 45 ülkeye ihracat: Dünyada ilk 5’e girdik

İLK 5’TEYİZ

Mekanik ventilatörlerin üretiminin ileri teknoloji gerektirdiğini vurgulayan Yılmaz, cihazların pandemi dışında da yoğun bakımlarda sürekli kullanıldığına dikkat çekti. Yılmaz, "Yerli mekanik ventilatör, normal şartlarda üretilmesi kolay olan bir cihaz değil. Pandemi döneminde ülkelerin birbirlerinin ventilatör sevkiyatlarına el koyduğu, sevkiyatların gerçekleştirilemediği bir süreç yaşandı. Paranızla bile satın alamadığınız kritik cihazlardı. Biz o dönemde dünyada bunu üreten beş ülkeden biri olduk. Mekanik ventilatör oldukça kritik bir cihaz. Çünkü pandemi döneminin dışında da hastanelerin yoğun bakımlarında sürekli kullanılıyor. Çok şükür bu cihazda dünyada şu anda ilk beş arasında olduğumuzu söyleyebiliriz" şeklinde konuştu.

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#Batman
#Recep Tayyip Erdoğan
#baykar
#Musa Yılmaz
#Biosys
#Ekonomi
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